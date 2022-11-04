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拜登周五訪芝 期中選前拉抬民主黨聲勢

特派員黃惠玲／芝加哥報導
拜登4日可能將造訪芝城，主要為民主黨候選人拉抬聲勢。(美聯社)
拜登4日可能將造訪芝城，主要為民主黨候選人拉抬聲勢。(美聯社)

期中選舉即將登場，為拉抬民主黨聲勢，總統拜登與副總統賀錦麗將陸續在4日、6日到芝城為候選人造勢，其中拜登將出席民主黨「出來投票」(get-out-the-vote)活動，並聚焦為民主黨伊州國會眾議員卡斯坦(Sean Casten)、安德伍德(Lauren Underwood)以及佛斯特(Bill Foster)等三位選情比較緊繃的候選人造勢。

白宮消息指出，特勤人員已經到芝加哥為總統可能的拜訪進行準備；不過，這項行程仍未做最後落實，而拜登5日也可為芝加哥的其他競選活動站台。

芝西郊唐納斯葛洛夫市(Downers Grove)所在的伊州國會眾議員第六選區競爭十分激烈，該區曾是穩固的共和黨票倉，四年前卡斯坦擊敗了共和黨對手，而讓該區「翻藍」，不過，2021年選區重畫後，第六選區範圍擴大，眾多西南郊區都畫入該區範圍，而民主黨在當地根基並不夠牢固，因此卡斯坦是否能夠保有該國會席次也面臨很大挑戰。

伊州民主黨表示，賀錦麗將出席6日的民主黨集會，她也會在一場芝城亞太裔勝利基金(AAPI Victory Fund)的活動中發表演講，伊州國會參議員預計也會出席該場活動。

賀錦麗3日參加了紐約民主黨集會；拜登日前(1日)到佛州為民主黨的佛州州長候選人Charlie Crist與該州國會參議員候選人Val Demings站台，3日則前往墨西哥州的Albuquerque，8日選舉日前夕，拜登將出席馬里蘭州哥倫布特區的民主黨全國委員會的造勢集會。

在選前最後幾天，拜登與賀錦麗集中在支持率較低的蘭州進行拉票活動，因為他們最有可能在這些州強化民主黨的選票。

前總統歐巴馬則陸續前往喬治亞州、威斯康辛州、內華達州、亞利桑那州關鍵搖擺州拉票，他5日預計在賓州停留。

民主黨 拜登 伊州

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