168總裁董智斌獲傑出商業成就奬 密西根州Oakland County委員會頒贈

168集團董智斌,王秀珠賢夫婦。

大底特律企業家董智斌（Ricky Dong）先生於日前榮獲密西根州 奥克蘭郡委員會頒發傑出商業成就貢獻獎，大會表揚他17年來在地產開發,經濟及獨立小型企業的發展上，提供許許多多就業，對社區所做出傑出成就，大會對168集團給予肯定並讚許董智斌是奥克蘭郡的引擎。

董智斌於1995年抵達美國，他從一名餐館洗碗工做起,五年内，在底特律開了他的第一家餐廳,2005年，董智斌在West Bloom field 創辦了他的第一家奥克蘭縣企業，並於2008年，開始從事Madison Heights商業地產行業,他現在是大約140,000平方英尺空間的房東。

董智斌與妻子王秀珠（Cindy Wang）在共同打拼努力中,創立了168集團,其下產業包含了中西部最大最具規模的亞洲超市-168亞洲市場。

董智斌為了滿足客人的需求與方便,更是絞盡腦汁,讓168 Asia Mart貨架上有近30,000件不同的產品，提供全方位一站式產品購物，包括新鲜的海鲜，各種肉類，麵包及來自中國，韓國，日本 ，泰國，越南 等的特別進口物資和難以找到的食品，啤酒和葡萄酒deng..等,同時也為顧客提供亞洲美髮和美容產品,超市內並增設有珍珠奶茶吧，美食廣場。168集團還擁有富士日本自助餐，及與租户合作建造和設計擁有的其他產業，包含撈天下火鍋，168海鲜和卡拉OK等娛樂行業。

董智斌不僅將理想,心思投入到他的事業中，還連帶的投入到社區中,他慷慨大方，經常捐贈物資給當地食物銀行並從不吝嗇的給予他人指導和建議並大力支持扶植有興趣從事商業的後起之秀,除此之外，他和他的家人每年親自分發為有需要的人提供即食節日大餐。

此次表揚大會在Pontiac市舉行,由奥克蘭郡委員會副主席Marcia Gershenson及奥克蘭郡委員會第21區專員Gary R.McGillivray親自頒發獎牌,其他與會來賓有奥克蘭郡委員會,密西根州州代表以及前任Madison Heights市長-现任法官Brian Hartwell等均出席此頒獎典禮。

密西根州州長Gretchen Whitmer特别親臨168超市，對董智斌多年来在Oakland郡及對社區的多項付出貢獻給予贊揚和肯定。

168集團東主董智斌和王秀珠表示,168Group將會秉持初衷理念,做到取之於大眾並回饋於大眾,繼續努力與社區共同成長共享榮耀,同時感谢168所有幕後默默無聞的夥伴們和親愛的廣大顧客支持,這個榮譽是属于我們大家的。168超市電話：248-616-1689 地址:32393 John R Road, Madison Heights, MI 48071(本報底特律徐鳳謙）。