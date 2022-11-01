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伊州賭博稅收創新高 新舊賭場搶市場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於奧羅拉市區的好萊塢賭場將搬遷到88號公路芝加哥暢貨中心旁的土地重建。(好萊塢賭場臉書)
位於奧羅拉市區的好萊塢賭場將搬遷到88號公路芝加哥暢貨中心旁的土地重建。(好萊塢賭場臉書)

經過多年的沉寂，伊利諾州的賭場業正在積極復甦，該州2022財年的賭博稅收大幅提高39%，達到190億的歷史新高，目前全州不僅將有六座全新賭場問世，既有的奧羅拉(Aurora)與朱麗葉(Joliet)河船賭場，也紛紛將重新在陸地的度假中心重建推出。

這幾座新賭場中，以芝加哥市區的新賭場最受矚目，但芝城郊區的賭場並未因此退卻，反而押注自己位於交通便利與繁忙的高速公路附近，同時還有最先進的設施等競爭力，積極準備與市區賭場搶食市場。

加州Eilers & Krejcik Gaming的合夥人葛洛夫(Chris Grove)說，位於北郊瓦其根(Waukegan)、南郊的Homewood/East Hazel Crest，以及奧羅拉、艾金(Elgin)、朱麗葉的賭場，距離芝市夠遠，應該都能在附近吸引一定的顧客，「便利性是許多賭客的優先選擇條件」。

對於最近一份報告提出警告稱，賭場過度飽和將反而使市場流失的說法，葛洛夫說，「如果業界沒有預見市場增長，就不會投下鉅資興建賭場」。

受到運動博弈開放的影響，伊州在賭場收入方面衝到全美第二高，僅次於大型賭場雲集的內華達州，在賭博業為伊州創造更多就業機會與稅收同時，監督機構也警告該行業增長將導致更多的賭博問題與經濟困境。

無視於非盈利監管組織的警告，伊州議員們在2019年通過了在芝市、南郊丹維爾(Danville)、羅克福德(Rockford)及北郊瓦其根，還有伊州南部卡本戴爾(Carbondale)等地點，設立六座新賭場，以及擴大現有賭場與電子博弈的法案。

經過三年多的興建與開發，新賭場部分逐漸落實，瓦其根賭場將在今年年底推出臨時賭場；芝市巴利賭場則將在2023年於市區的Medinah Temple推出臨時賭場，且預計在2025年開始營運，屆時芝加哥歐海海機場與中途機場也將增設賭博機。

在芝城西郊經營賭船多年的PENN娛樂公司，日前也宣布將把位於奧羅拉與朱麗葉市的賭船，搬到附近陸地重新改建，其中奧羅拉的好萊塢賭場將耗資3億6000萬，而地點則將從該市市中心移到緊鄰88號高速路芝加哥暢貨中心(Chicago Premium Outlets)旁，朱麗葉賭場則將投資1億8500萬，蓋在靠近80號與55號公路旁。

伊州 芝加哥 芝城

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