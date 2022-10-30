大芝加哥地區華僑華人聯合會　第12屆常務理事會宣誓就職

大芝加哥地區華僑華人聯合會就職典禮在一片歡樂祥和，莊重喜氣祝福聲中勝利落幕。

大芝加哥 地區華僑華人 聯合會第12屆常務理事會日前在線上舉辦就職宣誓儀式。中國駐芝加哥領館趙建總領事、邊志春副總領事、芝加哥市第11區區長（市議員）Nicole Lee、社區僑社僑領代表和新當選的第十二屆華聯會常務理事，以及來自海內外的各行業，各團體代表一百多人參加了此次就職典禮。宣誓就職典禮由新當選的常務理事陳瀟主持并唱國歌正式開始。

鄭徵致辭回顧了上一屆華聯會理事會，在紀念華工建設美國鐵路，舉辦反對仇視亞裔的種族歧視 ，培養華人青少年的杰出領導人，抗疫救災等方面所取得的成就。她表示將支持新一屆的常務理事會再創華聯會的輝煌。華聯會第十一屆理事長，選舉委員會主任汪興無并宣布了十二屆常務理事會選舉結果。吳灝當選為主席，鄭徵當選為理事長，他同時宣布了新當選的33名常務理事名單。汪興無感謝選舉團隊專業性的工作，保證了這次換屆選舉的順利進行和完美落幕。

新當選的華聯會十二屆主席吳灝發表了當選感言，他懷著一顆感恩的心接任新一屆主席，感謝華僑華人對他的支持和厚望。吳灝說在美國，華裔是一個優秀的族裔，吃苦耐勞，重視家庭，重視教育，華人精英遍布美國各個行業，為美國的社會作出了巨大的貢獻。但是，由於美國政治生態的變化，歧視華人，傷害華人的事件時有發生，我們亞裔不能當啞裔，要團結起來，敢於發聲，用行動維護憲法賦予我們的平等權利。他表示上任后要搭建一個務實高效華聯會的工作團隊，通過英文和中文新媒體網絡多渠道方式，提高主流社會的話語權，團結社區的華人華僑，為建立安全繁榮的華人社區，為中美之間的友好交往作出自己的貢獻。

趙建總領事致辭表示，他很高興參加華聯會新一屆常務理事會的就職典禮，他贊賞華聯會長期以來為促進中美兩國的友好往來做出的積極貢獻，華聯會“團結，友誼，進步”的綱領和積極的作為，為僑社樹立了良好的形象。趙建總領事還說，中美兩國都是世界上舉足輕重的的大國，中美關系是兩國最重要的雙邊關系，維護中美關系的穩定和發展，關系到世界的和平和安全，是國際社會的期待。他期望華聯會繼續發揚愛國愛鄉，集聚僑心僑力，維護華僑華人的合法權益，傳承中華文化，繼續講好華僑華人的故事。芝加哥市政府首位華人女區長 Nicole Lee致辭鼓勵華人積極參政議政，積極參加選舉政府職員的投票，用選票表達華人的訴求和意愿。

就職典禮的監誓法官是 Rena Marie Van Tine，汪興無介紹了 Rena 法官的經曆。Rena法官是美國第一位印第安裔女法官，她是亞美律師協會的副總裁。當吳灝主席邀請她擔任監誓法官時，Rena Marie Van Tine 法官在百忙中欣然接受邀請，提早來到線上等候，為華聯會第十二常務理事會宣誓監誓。在法官的引導下，理事們舉手莊嚴鄭重宣誓：將支持并遵守華聯會的章程，根據自己的能力和理解，忠實、公正地執行和履行所有職責，永遠為組織的最佳利益行事，盡自己所能促進我們社區的繁榮和團結，增進美中友誼。

華聯會是大芝加哥地區華僑、華人、留學生以及社團的聯合體，屬非政治、非營利組織。經過曆屆常務理事會的努力，華聯會不斷成長壯大，吸引了芝加哥地區139個社團的數十萬華僑華人團結在華聯會的旗幟下。二十四年風雨兼程，二十四年砥礪奮斗，二十四年輝煌成績。華聯會秉承“團結，友誼，進步” 的辦會宗旨，團結美國大芝加哥區的華僑華人，促進了中美兩國人民和大洋兩岸同胞之間的友誼，提升了華僑華人的生活品質，維護了華人的政治和經濟地位。在維護華埠治安、社區活動、抗震救災、捐贈物品和抗擊新冠疫情的曆次活動中，都有華聯會辛勞不辭的身影和杰出的貢獻。

華聯會前任主席劉紅和胡曉軍也在典禮上發了言, 他們都期望新的華聯會同心同德，創造華聯會更美好的未來。芝加哥前公立學校總裁Paul Gust Vallas、美國芝加哥海外華人協會會長方燕輝先生、芝加哥協勝工會曾賢棟先生、科工專會長楚非博士，芝加哥婦女商會會長倪愛榮總裁，和芝加哥大學中國同學學聯會執行主席彭云舒等公共和社團領袖和僑領在典禮上致辭祝賀。就職典禮在一片歡樂祥和，莊重喜氣祝福聲中勝利落幕。