酷玩魔法… 哈利波特互動展 11月11日到芝城

哈利波特深受歡迎，華納兄弟主題娛樂部門11月11日將在芝城推出首場互動體驗展。(pixabay)

麻瓜們又有新的朝聖之處，今年秋天即將登場的「哈利波特 ：酷玩魔法」互動體驗展，讓你有如走進斜角巷、霍格華茲或是9又4分之3月台，滿足對魔法世界的無限想像之外，還能體驗全新的沉浸式互動體驗。這場展覽首先將於11月11日在芝加哥 登場。

有別於華納兄弟主題娛樂部門過去在全球各地巡迴展出多年的「哈利波特大展 (Harry Potter: The Exhibition)」，新的「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展與專門打造沉浸式互動體驗的Superfly X公司合作，著重於讓麻瓜們能與現場的布景、道具玩在一起，而非只能參觀展品、僅有少數定點互動設施的傳統展覽。

「觀眾從抵達現場那一刻，便走進哈利波特的世界，透過創新設計、體驗裝置與遊戲等，展開一段互動式的個人旅程。」華納兄弟主題娛樂部門資深副總裁Peter van Roden在記者發布會上透露。

麻瓜們還能一圓當巫師的夢想─可以穿著巫師長袍，坐在像是葛來分多交誼廳這樣的場景裡，拿著精緻重製的魔法道具，拍下彷彿置身魔法世界的照片。這比穿著長袍遊環球影城的哈利波特樂園 、或是倫敦的哈利波特片廠還更加有「真實感」。

「哈利波特：酷玩魔法」互動體 展在芝加哥將展至5月14日，後續會在北美其他城市巡迴，全球巡迴計畫尚待官方公布。展覽門票目前已展開預賣，成人 $37.5、九歲及以下兒童 $29.5。

芝加哥展場在市中心的水塔大樓(Water Tower，835 N Michigan Avenue，Chicago, IL 60611)，詳細信息可查詢：harrypottermagicatplay.com/chicago/