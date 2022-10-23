紅線地鐵擴建　增稅融資對我們社區的房產稅有什麼影響？

芝加哥交通管理局（CTA） 提議將紅線地鐵從現有的 95th/Dan Ryan 航站樓延長至 130th Street。

由華埠更好團結聯盟（CBCAC）、芝加哥 捷運局（CTA）、芝市規劃與發展局、華商會、培德中心等機構聯合舉辦的雲端會議中，CTA專員詳細解釋了芝加哥捷運局（CTA）計劃中紅線地鐵從目前的95街終站至130街的擴建計劃，由於唐人街將是受這個計劃影響的社區之一，且擴建工程需要高達20億美元的聯邦經費、也需要交通增稅融資 （TransitTaxIncrementFinance─TransitTIF）等資金，「交通增稅融資」和工程的籌備、時間進展、以及延伸至130街的紅線對華埠社區造成的影響等問題。

CTA專員表示，擴建伸延路線5.6英里，增加四個新的地鐵站 ，包括103街（近Eggleston）、111街（近Eggleston）、密芝根大道（近116街）、130街終站（近Altgeld Gardens）。地面軌道從95街至119街、地下軌道從119街至130街。每一處的新車站都設有銜接的公交車、自行車、人行道、公園等設施，地鐵車廂停駐等設備設於120街。CTA專員還表示，到2040年，地鐵系統將每天可以服務約40000人次，交通改善，將帶來的商機及「公平權益」等的轉變，例如地鐵可以改善空氣質量，並節約能源等。同時，CTA稱透過投資，擴建工程將創造約3萬個新的就業機會並可以促進周邊小企業的發展。CTA聲稱，紅線擴建伸延工程今年開始 ProcurementProcess，2023至2024年是工程階段、2025年至2029年是施工階段。

增稅融資對我們社區的房產稅有什么影響？ CTA解釋，紅線擴建延伸工程需要 9.5億美元的增稅融資額。「增稅融資」（TIF）稅收增量融資從房地產價值的增長中獲取稅收的一部分，評估做法和稅率計算是相同的。而「交通增稅融資 Transit TIF」即芝加哥公立學校體系（CPS）獲得全比例增量份額，非CPS增量的20%與其他徵稅區共享，非CPS增量的80%可用於交通增稅融資方面。當天出席會議的多位南郊居民對紅線地鐵擴建伸延到130街的項目表示支持！CTA與建設及發展局表示，將會舉行多次的社區公開會議、市府與CTA都會聆聽民眾的心聲與收集不同的意見。