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疫後旅客回升 芝城2大機場滿意度均下降

記者黃曉文／綜合報導
芝加哥歐海爾機場的滿意度在全美超大機場中排名倒數第二。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場的滿意度在全美超大機場中排名倒數第二。(特派員黃惠玲／攝影)

一項新研究顯示，隨著機場旅客回升，芝加哥歐海爾與中途機場的滿意度下降。

市調機構J.D. Power 「2022年北美機場滿意度研究」 (2022 North America Airport Satisfaction Study) 日前出爐。與同規模機場相較，芝城兩大機場的滿意度排名低於平均。

美國超大型(mega)的20座機場中，歐海爾機場排名倒數第二，新澤西州紐瓦克自由國際機場 (Newark Liberty International Airport) 殿後。歸類為大型機場的中途機場，在34個同規模機場中排在倒數第八名。

與2021年相較，歐海爾從最後一名「進步」為倒數第二名。雖然稍微改善，但整體得分下降。

芝城兩機場分數下降與全國性趨勢類似。調查發現，由於旅客面臨航站擁擠、班次減少、機票價格上漲、人員短缺等問題，全國機場的滿意度皆下降。

J. D. Power旅行情報主管泰勒(Michael Taylor) 說，「乘客越多，滿意度越低。」滿意度下降是意料之事，並可能會持續數月。根據芝加哥航管局(Chicago Department of Aviation，CDA)數據，歐海爾機場7月旅客人數超過660萬，比2021年7月增加了11%。中途機場7月旅客運量增長了近18%，達到210萬人次。

機場擴建也會影響滿意度，歐海爾機場正在進行整建工程，不過，CDA發言人巴格尼斯(Kevin Bargnes)說，「全球旅行者」(Global Traveler)調查顯示，歐海爾和中途機場名列前茅，他提到機場已完成多項工程，「仍在進行的項目，短期內雖帶來不便，但未來將提供旅客世界上最棒的機場體驗。」

另一滿意度下降的因素是因班次變少、乘客增多，造成大量旅客同時間抵達機場。伴隨旅客人數上升，機場商店卻無法招聘足夠員工因應，航管局對此表示，正積極為假日季節提前準備，兩機場都將推出新餐廳與商店以迎合增加的旅客需求。

J.D. Power的年度研究，是在2021年8月至2022年7月期間，對2萬6500多名美國與加拿大乘客的調查結果。今年超大型機場排名第一的是明尼拿波利斯 - 聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport) 。至於大型(large)機場的排行榜中，佛州坦帕國際機場(Tampa International Airport)拿下冠軍。 中型(medium)機場第一名為印第安納州的印第安拿波利斯國際機場。

機場 芝城 芝加哥

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