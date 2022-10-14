I-Pass超收2倍附加費 芝Skyway允諾退還

芝加哥 Skyway (Chicago Skyway)承認超收使用I-Pass的民眾兩倍附加費(surcharge)。 (取自伊利諾付費公路Illinois Tollway臉書)

據CBS電視台報導，開車使用I-Pass的民眾在芝加哥 Skyway(ChicagoSkyway)的通行費中，被超收兩倍附加費(surcharge)。芝加哥Skyway發言人表示，今年夏天有三周期間，由於伊利諾轉發器(Illinoistransponders)的系統資料庫處理錯誤，造成每次通行超收使用者0.03元的附加費，共發生了9萬6018次，總計2880.54元，該公司承諾會退還所有I-Pass的用戶被超收的金額。

民眾卡里洛(RichardCarillo)說，雖然芝加哥Skyway的通行費不便宜，他仍經常使用來避開交通繁忙或治安不良的地區。他開的房車在芝加哥Skyway上的單次通行費為5.90元，他並使用I-Pass在公路上自動繳納通行費，但他收到I-Pass的帳單則顯示單次費用為5.93元，因此他進一步查看發行I-Pass的伊利諾收費公路(IllinoisTollway)的網站，上面說明由於伊州參與E-ZPass電子收費機制，會酌收0.03元的附加費用(surcharge)。

但卡里洛發現，他在8月19日下午進入芝加哥Skyway的東行入口(eastboundgate)，和下午4時進入西行入口(westboundgate)時，帳單顯示兩次都被扣款5.96元。卡里洛說這是雙重收取附加費，因此他詢問芝加哥Skyway和伊利諾收費公路兩家公司，但他說兩方互踢皮球，使他得不到合理的說明。最後他通知CBS電視台調查後，芝加哥Skyway公司才承認系統發生問題。

芝加哥Skyway原本由加拿大養老金計畫(Canadianpensionplans)的投資 委員會和投資安大略省市政雇員養老金的OMERSInfrastructure在2015年以28億元的價格承租，今年合併股份後由澳洲 的投資集團AtlasArteria以20.14億元收購該公司三分之二的股份，最新的所有權變更預計將為芝加哥市帶來約2500萬元的額外收入。

轉手後的芝加哥Skyway將允許運營商定期增加通行費。在2004年從芝加哥到印第安納州的7.8哩的路程上，兩個車軸(axels)的房車的通行費為2元，現在漲到5.90元，而三個車軸的車輛的貨車和巴士在尖峰時刻的通行費每次為20.9元。

根據德勤會計師事務所（Deloitte&Touche）對芝加哥市的最新審計，芝加哥Skyway在2021年為芝市帶來1.143億元的通行費收入，高於2020年新冠疫情期間的8490萬元。

伊利諾收費公路提供較低的費率來鼓勵民眾利用I-Pass在收費公路上自動繳交通行費，並可在19州內使用。