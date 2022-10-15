2023年奧巴馬醫保申請或續期　美亞健康協會即日起為您提前登記預約

您可以長按/掃描二維碼登記預約。

2023年奧巴馬保險 申請開放期從2022年11月1日到2023年1月15日，美亞健康協會現在就开始為您提前登記預約。美亞持有政府執照的保險顧問經驗豐富，認真負責，講普通話/廣東話/英語/西班牙語。凡是在美亞申請奧巴馬健康保險的客戶，我們提供額外的福利 包括：奧巴馬保險的后續服務，更換家庭醫生，繳納月費及其它相關服務，優先申請各類福利，免費乙肝、甲肝驗血檢查，免費免疫預防針 （包括乙肝、甲肝、帶狀皰疹等），美亞健康福利活動優先通知。您可以復制鏈接到瀏覽器，填表登記預約：https://forms.gle/CKcL9RMzKzkML4q49， 可以致電 (312) 225-6806 聯系美亞預約。

此外，美亞協會還為您和您的家庭提供免費的面對面或線上的福利計划申請服務。包括50歲或以上的長者，白卡 (Medicaid),紅藍卡 (Medicare),紅藍卡月費減免 (Medicare Saving Program),糧食券 (SNAP),社安輔助金 (SSI),社安殘疾保險(SSDI)奧巴馬醫保 (Marketplace Insurance),低收入家庭能源補助 (LIHEAP-DVP),(目前僅有一次性補助）,如有需要，請致電：(312) 225-6806，或上門地址：230 Cermak Rd, Chicago, IL 60616(二樓)。

美亞健保與健康檢查部門電話：(312) 225-6806，地址：230 W. Cermak Rd, 二樓, Chicago，美亞心理健康診所電話：(312) 285-2287，地址：238 W. Cermak Rd, 二樓 2A, Chicago，美亞職業介紹部門電話：(312) 285-2316，地址：238 W. Cermak Rd, 三樓 3B, Chicago，辦公時間：周一至周五（9am-5pm）。美亞網址：https://maha-us.org。

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機搆、政府公共健康部門和志願者等都有合作。