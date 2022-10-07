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51年麥克米克湖畔展廳發展觀光 招商整建

特派員黃惠玲／芝加哥報導
麥克米克展覽中心湖畔展廳亟需整建。(芝加哥觀光局Choose Chicago官網)
麥克米克展覽中心湖畔展廳亟需整建。(芝加哥觀光局Choose Chicago官網)

在爭取成為芝加哥賭場預定地失敗後，位於密西根湖旁的麥克米克湖畔中心(Lakeside Center，McCormick Place)正積極尋找重新開發機會，希望能夠將這座歷史悠久的建物改造為新的觀光焦點。

持有麥克米克展覽中心的大都會港務與展覽局(The Metropolitan Pier and Exposition Authority，MPEA)表示，該局已經向開發商發出邀請，希望他們能夠提出重新規畫這個已經有51年歷史的黑色鋼鐵與玻璃結合展場的建議或想法，這座未得到充分利用的建築，需要超過4億元進行維護才能延續生命。

根據MEPA要求，合作夥伴將負責運營該項專案，目標為增強參加展覽或會議人員及遊客的體驗，推動經濟效益，在不減少現有會議空間的情形下，還能解決翻新問題。MEPA執行長克拉克(Larita Clark)說，「這將是一輩子一次的機會，希望藉此將該建物改頭換面，但不會失去任何展覽或會議商機」。

羅許博彩公司(Rush Street Gaming)原本在去年11月提出將湖畔中心展廳改為瑞維斯芝加哥(Rivers Chicago)賭場，然提案公布後，MEPA對於賭場取代展場，恐將對芝城展覽活動造成衝擊而大力反對，該案最終在今年3月打退堂鼓。

瑞維斯芝加哥麥克米克湖畔展場提案的合作開發伙伴Farpoint公司負責人顧德曼(Scott Goodman)說，湖畔展廳錯失了最佳改造機會。

麥克米克展覽中心希望能夠找到一個替代重建計畫，藉此振興該中心並吸引遊客，克拉克說，如果可以在湖畔中心的戶外露台蓋一家高檔餐廳或娛樂場所，俯瞰密西根湖，會是很不錯的選擇。開發商將負責籌募資金，且要與MPEA達成收入分享的協議。

克拉克說，最主要的目標就是希望讓麥克米克展覽中心各會場間的訪客，能夠有最便利最好的娛樂選擇。

麥克米克展覽中心在1960年開幕，湖畔中心則在1971年完工使用，這兩處展場共260萬平方呎面積，其中湖畔展廳有58萬平方呎。

克拉克表示，湖畔中心雖然需要整修，但因展覽位置暫時無可取代，因此未來十年仍可望帶來120億的經濟效益。

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