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芝11區區長6參選人 首度華埠亮相

特派員黃惠玲／芝加哥報導
蕭愛萍。(特派員黃惠玲／攝影)
蕭愛萍。(特派員黃惠玲／攝影)

李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)
曾偉民。(特派員黃惠玲／攝影)
曾偉民。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟3日舉行芝加哥11區區長參選人介紹會，當天共有包括三名華裔在內的六名有意角逐選區長職位者出席，聯盟主任陳本恩說，所有參選者必須在今年11月28日前收集到473個有效簽名，才能列入明年2月28日的市級選舉區長選票候選人。這也是芝城選區重畫，將華埠首度納入11區的第一次區長選舉。

當晚活動在華埠培德中心舉行，有意參選者依抽籤順序發言，分別為蕭愛萍(Anne Shaw)、威達.吉曼內茲(Vida Jimenez)、李惠華(Nicole Lee)、弗洛依.吉曼內茲(Froy Jimenez)、曾偉民(Don Don)、安布里亞(Ambria Taylor)。

蕭愛萍父母來自台灣，現職律師的她，曾多次參選過芝第一區區長、州眾議員、庫克郡法官等職位，蕭愛萍說，自幼看到父親因是華裔而被歧視，因此她立志要為族裔的不公平、為弱勢族群發聲，她於2010年起在華人諮詢服務處提供免費法律諮詢，她的競選政見為社區公平、注重教育、關心弱勢族群。

威達.吉曼內茲將參選11區區長。(臉書截圖)
威達.吉曼內茲將參選11區區長。(臉書截圖)

威達.吉曼內茲為墨西哥移民，她是一名住橋港區的單親媽媽，也是小企業主，她的政見著重增強警力、降低房地產稅、促進11區小商家發展，她說自己經商與理財經驗豐富，有信心推動11區商業發展。

今年3月由芝加哥市長指派接任11區區長的李惠華，為芝市百年來首位華裔區長，她非常關注社區治安，建立華埠社區高中更是她的優先工作目標，李惠華出任區長前為聯合航空公司高管，她在華埠出生長大，直到目前都還住在華埠，多年來，李惠華十分投入促進亞裔權益的各項工作，也曾擔任華埠興氏小學理事會主席多年。她持有芝加哥大學哈里森公共政策學院的碩士學位。

有意參選11區長的弗洛依.吉曼內茲。(Froy Jimenez提供)
有意參選11區長的弗洛依.吉曼內茲。(Froy Jimenez提供)

弗洛依.吉曼內茲是一名高中歷史老師，曾兩次擔任過學校顧問委員。2020年他曾參選伊州州眾議，他將以提升優質教育、加強警察經費、維護安全優質的工共交通、打擊暴力犯罪為主要政見。

現為芝加哥消防隊消防員的曾偉民，定居11區長達30年，七年前創立華埠治安互助隊，有效守護社區居民安全，曾偉民說，警力愈來愈有限，司法系統處處瓶頸，單靠檢警力量完全無法解決治安問題，他如當選的話，將強化居民投入社區行動，此外也將推廣公共安全教育，讓更多華人了解報警的重要。他也注重教育品質，尤其雙語教育，他承諾推動社區長遠發展，凝聚新一代向心力。

安布里亞。(特派員黃惠玲／攝影)
安布里亞。(特派員黃惠玲／攝影)

安布里亞為一名高中教師，她表示，教育、治安、環保將是她的三大政見主軸，她也特別提到，橋港區地鐵高架橋老舊，公車中斷或誤點日益嚴重，都必須予以改善，此外，華埠旁皮爾森社區的空氣、水及土壤污染程度，比北區的Wrigleyville高出90多倍，一定要盡快解決，才不會影響居民健康。

明年11區區長選舉參與熱烈，據指出仍有另外兩位有意參選者當天未到現場者，陳本恩說， 聯盟預計明年1月份將邀集所有11區區長候選人舉辦論壇。

華埠 教育 芝加哥

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