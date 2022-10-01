紐約人壽「總裁成就獎」大會芝加哥隆重舉行。

2022年9月18日至9月22日，紐約人壽保險 公司 <總裁成就獎> 大會終於在美國第三大城市，芝加哥 市中心喜來頓酒店隆重舉行，這也是二十多年來首次在芝加哥舉行。與會業務代表相聚一堂，分享交流工作經驗，慶祝他們的辛勤工作和奉獻精神。紐約人壽 “總裁成就獎”從1898 年開始，是公司年度嘉獎傑出業務代表傳統的重要事項，已擁有一百多年的歷史，每年不同級別的會議在美國不同城市舉行。由於疫情，2020和2021 一直網絡相聚。

紐約人壽是財富 100 強公司，成立於 1845 年，公司已有177年的曆史，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是世界最大的人壽保險公司之一。2022 年 紐約人壽向合格的參與型保單持有人分發 19 億美元的保單紅利。這是公司歷史上最大的一次。 連續 168 年分發保單紅利印證了紐約人壽歷來保持財務實力，秉承互惠原則以及持之以恆地為客戶提昇價值的承諾。紐約人壽提供人壽保險、殘障收入保險、退休收入、 投資和長期護理保險。紐約人壽擁有目前從所有四個主要信用評級機構授予所有美國壽險 公司的最高的財務實力評級。 紐約人壽從銷售與合規實務到會計與審計流程和程序，都保持著高標准，一直被 《財富》雜志 評為“最受贊賞”的公司。

CEO Craig DeSanto 說，「作為美國最大的互惠型人壽保險公司， 我們與我們的保單持有人利益息息相關。我們無可比擬的財務實力以及我們業務代表所提供的深得信賴的建議和引導確保了我們對客戶的承諾，並且幫助他們實現財務保障的需求和財富積累的目標。」

紐約人壽在芝加哥華人社區，有著四十年的歷史，并擁有一支專業的、經驗豐富的業務代理人團隊。傳承愛意，長期服務華裔社區，面對未來，共同努力， 紐約人壽願協助你規劃財務未來。如果有相關業務需要，請與他們聯繫，如果您想加入紐約人壽團隊，請與地區經理（Managing Partner）聯繫，電話：630-795-5100 或 847-848-7169。