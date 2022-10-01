AARP 樂齡會最新全國調查顯示　歧視與女性心理健康、財務健康之間存在聯繫

平均而言，50 歲以上的在美亞裔 和太平洋島民女性中有 60% 經常遭受歧視 。 AARP 樂齡會公佈了其 Mirror/Mirror 年度調查的最新結果：女性對美麗、年齡和媒體的思考™。該研究表明，60% 的 50 歲以上在美亞裔和太平洋島民 (AAPI) 女性「至少有時」會遭受歧視。

此外，經常遭受歧視的 50 歲以上 AAPI 女性最常見的原因是她們的種族、族裔和/或膚色 (82%)。然而，近一半 (44%) 的人認為口音是他們感到受歧視的另一個主要原因，其次是年齡 (40%)。

遭受針對族裔/種族/膚色歧視的 AAPI 女性對其當前心理健康的評估低於那些未遭受歧視的女性，這並不令人意外。

AARP樂齡會 的 Mirror/Mirror™ 調查表明，儘管歧視的經歷可能有所不同，但在經歷過歧視的 50 歲以上 AAPI 女性中，75% 經常以類似的方式部署規避策略：

63% 密切觀察周圍環境

52% 特別小心説話的内容和方式

49% 的人在日常互動中考慮安全感和舒適感

該調查還顯示，所有年齡段的 AAPI 女性都經常在工作場所遭受歧視，56% 的 18 歲以上在職 AAPI 女性經歷了影響其收入潛力和財務健康的歧視性操作。在這些 18 歲以上的在職 AAPI 女性中：

44% 在工作時被客戶或同事忽視、不尊重或貶低

33% 未獲得加薪、晉升或在工作中獲得晉升的機會

26% 被告知在工作中要有特定的行為舉止

25% 被排除在本可以幫助他們職業發展的項目或會議之外

18% 被不公平地解僱或因不公平的招聘行為而未被聘用

「由於我們不得不忍受成見，身為一名在美亞裔和太平洋島民女性一直都很有挑戰性。除了必須克服這些刻板印象之外，AAPI 女性還必須與多種形式的歧視作鬥爭。」AARP 副總裁、在美亞裔和太平洋島民受眾戰略，多元化、公平和包容辦公室 Daphne Kwok 說道。「在工作場所，女性，包括AAPI女性，不應該必須克服年齡、種族或任何其他因素的障礙，才能工作、成功和出類拔萃。」

要了解有關 AARP Mirror/Mirror™ 研究的更多信息，請瀏覽 http://www.aarp.org/healthyliving。有關如何保持身心健康的提示、工具和資源，請瀏覽：https://www.aarp.org/work/.

AARP 樂齡會介紹：AARP 樂齡會致力於讓 50 歲以上人群有權選擇自己的晚年生活方式，為美國最大的此類非營利、無黨派組織。AARP 樂齡會在全國擁有近 3800 萬成員，協會能強化社區並倡導對家庭最重要的事情：健康保障、財務穩定和個人成就。AARP 樂齡會還出版全國發行量最大的出版物：AARP 樂齡會雜誌和 AARP 樂齡會公告。要瞭解更多資訊，請瀏覽 www.aarp.org 或在 Facebook 和 Twitter 上關注 @AARP、@AARPadvocates 和 @AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。想獲得譯文資源，請瀏覽 AARP 樂齡會的中文網站，或者我們 AARP 樂齡會的韓語和越南 語頁面。關注我們 @AARPAAPI 以獲取更多新聞和影片。