料理素人變成台菜女神 陳美麗食譜揭密

陳美麗第一本食譜書「美麗廚房」出版。(特派員黃惠玲／攝影)

在芝城，只要打著「陳美麗」名號的台灣小吃與台菜料理的美食 義賣，絕對就是秒殺的節奏，但「美麗」不是一家餐館或家庭外賣店，而是一位台灣美食的忠實信仰者，她數十年來自掏腰包推廣台菜，現在為了讓下一代從料理過程認識與傳承台灣文化，更自費出版了中英對照的台灣小吃食譜 「美麗廚房」(Meilie's Taiwanese Kitchen)，她說，「跨世代一起料理台灣味，就是最好的家族感情調劑」。

陳美麗(左三)感謝協助食譜拍照、編輯的義工好友。(陳美麗提供)

早年畢業於被稱為「新娘學校」的台灣實踐大學，家境優渥的陳美麗在赴美前幾乎很少下廚，而現在的她卻因廚藝精湛成為芝加哥 許多老饕心中的「台菜女神」，更是推廣台灣美食的民間大使。

邁入古稀之年的陳美麗說，還記得4、50年前剛到美國時，因為不時受邀參加朋友自帶菜餚的聚會，她趕緊拜託台灣家人寄了兩大箱食譜到芝加哥，「一開始真的就是『紙上演練』，讀懂了才去買菜來『實地操兵』」，她說，慢慢煮出心得，然後也得到不少讚美，使讓她默默對台灣料理產生濃厚興趣。

陳美麗美食班十分受到歡迎。(芝加哥美食文化交流協會提供)

2007年芝加哥台灣學校成立，陳美麗受邀出任興趣班的台菜老師，3年後年芝加哥華僑文教服務中心計畫搬遷新址，並籌備設立美食教室，但礙於經費有限，廚房內的一些設備，資金都無法到位，陳美麗獲悉後，馬上自掏腰包為美食教室添購台灣進口的大型餐館專用蒸箱、絞肉器等相關器材。

2011年新的芝加哥僑教中心完工，專業的美食教室每周定期推出台灣小吃教學，多年來，吸引許多華洋人士參與學習。陳美麗不僅擔任義務指導老師，還不時邀請學員到各地品嚐美食，每年美食班成員，更會在她的帶領下，舉辦公益性的台菜宴席「辦桌」，一方面展現學習成果，同時讓更多人認識特色獨具的台灣美食。

陳美麗主辦的台灣園遊義賣會，在疫情前每年都吸引上千食客捧場。(芝加哥美食文化交流協會提供)

她成立的芝加哥台灣美食文化交流協會，每年都會舉行大型台灣小吃義賣，所得主要捐贈給當地高中獎學金，並補助台灣餐飲學校學生，此外，每年陳美麗都會帶領協會成員義賣台灣小吃、月餅、粽子，然後把這些收入捐給台灣偏鄉學童。

「我的四個女兒也都喜歡做菜，尤其對台菜情有獨鍾」，陳美麗說，美食班不時有年輕學員加入，這些華裔第二代跟女兒一樣，因為上課老師大都使用華語或台語，常常讓他們一知半解或記錯筆記，「回家實地料理成果欠佳，也失去跟婆婆媽媽研習台菜的動力」，為了解決這些學習障礙，陳美麗立下出版中英對照台菜食譜的心願。

陳美麗(左五)推動台灣美食不遺餘力。(芝加哥美食文化交流協會提供)

新的食譜書聚焦台灣小吃，筒子米糕、蚵仔煎、麻油雞飯、碗粿共30道美食，每道菜不僅有詳細的烹煮步驟文字說明、照片，還附上該道菜的料理影片QR code，只要拿手機一掃，就可以馬上觀看示範影片。

「有了這本食譜，不分年齡、族裔都可以一起烹調，輕鬆享受台灣美食」，陳美麗說，第一本小吃食譜花了兩年時間籌備完成，下一本專門介紹台灣辦桌菜，第三本則計畫推出「西菜中吃」的fusion食譜。

「美麗廚房」即日起可在亞馬遜網站預購，網址：https://reurl.cc/2mAbd6