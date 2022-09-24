我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

料理素人變成台菜女神 陳美麗食譜揭密

特派員黃惠玲／芝加哥報導
陳美麗第一本食譜書「美麗廚房」出版。(特派員黃惠玲／攝影)
陳美麗第一本食譜書「美麗廚房」出版。(特派員黃惠玲／攝影)

在芝城，只要打著「陳美麗」名號的台灣小吃與台菜料理的美食義賣，絕對就是秒殺的節奏，但「美麗」不是一家餐館或家庭外賣店，而是一位台灣美食的忠實信仰者，她數十年來自掏腰包推廣台菜，現在為了讓下一代從料理過程認識與傳承台灣文化，更自費出版了中英對照的台灣小吃食譜「美麗廚房」(Meilie's Taiwanese Kitchen)，她說，「跨世代一起料理台灣味，就是最好的家族感情調劑」。

陳美麗(左三)感謝協助食譜拍照、編輯的義工好友。(陳美麗提供)
陳美麗(左三)感謝協助食譜拍照、編輯的義工好友。(陳美麗提供)

早年畢業於被稱為「新娘學校」的台灣實踐大學，家境優渥的陳美麗在赴美前幾乎很少下廚，而現在的她卻因廚藝精湛成為芝加哥許多老饕心中的「台菜女神」，更是推廣台灣美食的民間大使。

邁入古稀之年的陳美麗說，還記得4、50年前剛到美國時，因為不時受邀參加朋友自帶菜餚的聚會，她趕緊拜託台灣家人寄了兩大箱食譜到芝加哥，「一開始真的就是『紙上演練』，讀懂了才去買菜來『實地操兵』」，她說，慢慢煮出心得，然後也得到不少讚美，使讓她默默對台灣料理產生濃厚興趣。

陳美麗美食班十分受到歡迎。(芝加哥美食文化交流協會提供)
陳美麗美食班十分受到歡迎。(芝加哥美食文化交流協會提供)

2007年芝加哥台灣學校成立，陳美麗受邀出任興趣班的台菜老師，3年後年芝加哥華僑文教服務中心計畫搬遷新址，並籌備設立美食教室，但礙於經費有限，廚房內的一些設備，資金都無法到位，陳美麗獲悉後，馬上自掏腰包為美食教室添購台灣進口的大型餐館專用蒸箱、絞肉器等相關器材。

2011年新的芝加哥僑教中心完工，專業的美食教室每周定期推出台灣小吃教學，多年來，吸引許多華洋人士參與學習。陳美麗不僅擔任義務指導老師，還不時邀請學員到各地品嚐美食，每年美食班成員，更會在她的帶領下，舉辦公益性的台菜宴席「辦桌」，一方面展現學習成果，同時讓更多人認識特色獨具的台灣美食。

陳美麗主辦的台灣園遊義賣會，在疫情前每年都吸引上千食客捧場。(芝加哥美食文化交流...
陳美麗主辦的台灣園遊義賣會，在疫情前每年都吸引上千食客捧場。(芝加哥美食文化交流協會提供)

她成立的芝加哥台灣美食文化交流協會，每年都會舉行大型台灣小吃義賣，所得主要捐贈給當地高中獎學金，並補助台灣餐飲學校學生，此外，每年陳美麗都會帶領協會成員義賣台灣小吃、月餅、粽子，然後把這些收入捐給台灣偏鄉學童。

「我的四個女兒也都喜歡做菜，尤其對台菜情有獨鍾」，陳美麗說，美食班不時有年輕學員加入，這些華裔第二代跟女兒一樣，因為上課老師大都使用華語或台語，常常讓他們一知半解或記錯筆記，「回家實地料理成果欠佳，也失去跟婆婆媽媽研習台菜的動力」，為了解決這些學習障礙，陳美麗立下出版中英對照台菜食譜的心願。

陳美麗(左五)推動台灣美食不遺餘力。(芝加哥美食文化交流協會提供)
陳美麗(左五)推動台灣美食不遺餘力。(芝加哥美食文化交流協會提供)

新的食譜書聚焦台灣小吃，筒子米糕、蚵仔煎、麻油雞飯、碗粿共30道美食，每道菜不僅有詳細的烹煮步驟文字說明、照片，還附上該道菜的料理影片QR code，只要拿手機一掃，就可以馬上觀看示範影片。

「有了這本食譜，不分年齡、族裔都可以一起烹調，輕鬆享受台灣美食」，陳美麗說，第一本小吃食譜花了兩年時間籌備完成，下一本專門介紹台灣辦桌菜，第三本則計畫推出「西菜中吃」的fusion食譜。

「美麗廚房」即日起可在亞馬遜網站預購，網址：https://reurl.cc/2mAbd6

美食 食譜 芝加哥

上一則

新州紐瓦克機場準點率 全美最差

下一則

精神航空前員工 擅收改票費被補 不法所得逾28萬

延伸閱讀

衷情烹調 30年大廚潘盟仁、蔡萬利不改所愛

衷情烹調 30年大廚潘盟仁、蔡萬利不改所愛
屋頂上的提琴手 芝加哥歌劇院公演至10/7

屋頂上的提琴手 芝加哥歌劇院公演至10/7
跟瑪莎史都華學做南方人最愛的「白脫牛奶餅」食譜

跟瑪莎史都華學做南方人最愛的「白脫牛奶餅」食譜
10月1日鑽石吧美食周 77家餐館參與

10月1日鑽石吧美食周 77家餐館參與
陳本恩獲芝加哥小熊隊年度社區領袖獎

陳本恩獲芝加哥小熊隊年度社區領袖獎
客家鄉親秀美食 荷竹園歡聚一堂

客家鄉親秀美食 荷竹園歡聚一堂

熱門新聞

新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

首次野營就上手 專家教入門攻略

2022-09-17 02:13
34歲的莫瑞諾將三歲外甥推落水且見死不救。(庫克郡監獄)

芝城狠姨推3歲外甥落水 掙扎30分鐘見死不救

2022-09-22 11:05

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招