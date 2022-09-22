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美中司法差異大 工資糾紛多 律師提醒華裔東主留意

特派員黃惠玲／芝加哥報導
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

「他今天工作態度差，趕走好幾組客人，不給他薪水是應該的，憑什麼反過來告我」，一名華裔餐館老闆氣急敗壞要求律師提告對方失職，然而司法程序啟動後，大筆律師費用以及相關罰款、調查 ，讓這名東主後悔莫及，律師王軍在「工資講座」中表示，華人東主有時無謂的堅持，反釀成財務與時間巨大損失。

芝城華商會、美亞健康協會以及美中餐飲協會主辦的工資講座，邀請王軍針對聯邦勞工法及地方勞資條例進行介紹、解析。

律師王軍解說勞工法中有關工資的爭議。(特派員黃惠玲／攝影)
律師王軍解說勞工法中有關工資的爭議。(特派員黃惠玲／攝影)

王軍首先介紹，美國是「法制社會」，不管民事、刑事或大事、小事，都可以找到法律條例作為判斷是否違法的依據，而中國是「德治社會」，有針對大案件的法律條文，但很多小事件就沒有詳細的法案依歸，因此許多執法人員會根據主觀判斷與經驗來處理案件，這兩個司法系統的差異，往往造成此間華人對於法律的混淆與誤解，以為「有理說得清」。

王軍表示，一般要動用法律的工資糾紛，都是指「按小時計費的雇員」，領固定月薪的職工並不在聯邦勞工法的主要執法範圍，他說，一名華裔餐館主因為員工氣走顧客，憤而拒發當日薪資，沒料到該名員工指控老闆欠薪告上法院，華人老闆稱，他不是無緣無故未發薪，而是懲罰該名員工的不當行為。

「不少華人都會同意餐館老闆的說法，但根據美國法律，刻意積欠薪資就是違反了勞工法」，王軍說，這名餐館業主堅持打官司，不願妥協補上170元單日薪水給該名員工，最終不但需向員工支付三倍原薪，還得負擔漫長司法程序的龐大律師費，而且餐館還將面臨執法單位追查過去三年的所有報稅、發薪紀錄，非常麻煩與複雜。

王軍因此提醒，「不要以中國親情感情的想法，來斷定涉及此間法律規定行為的對錯」，否則很有可能得不償失。

他表示，在聯邦、州、地方市鎮層級都有不同的勞工法規定，但很多情況下，大部分的工資糾紛案件都會告到聯邦法庭，因為通常可以拿到更多的賠償，王軍說，工資糾紛屬於民事案件，而民事追根究底不論被告或原告都與賠償金多寡有關。

勞工法主要出現爭議的部分，以「最低工資」、「加班費」、「工作時間」、「工作紀錄」，其中最低工資部分，通常聯邦、州、地方會有不同標準，而業主必須依照營業商店所在地的最低層級政府規定給付，例如聯邦最低時薪僅7.25元，但芝加哥最低時薪已經達到15元。

他最後也列出芝城違反勞工法，業主可能面對的懲罰，包括「被告上聯邦法庭」、「被投訴到芝加哥勞工辦公室」、「賠償三倍薪資給員工」以及「支付律師費」。

勞工 華人 芝城

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