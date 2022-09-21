陳本恩獲芝加哥小熊隊年度社區領袖獎

陳本恩獲小熊隊「城市連結」社區領袖獎，獲邀擔任開球嘉賓。(華埠更好團結聯盟提供)

為彰顯各族裔多元社區領導促進芝加哥 發展的影響力，芝加哥小熊棒球隊和耐克合作發起「連結城市」(City Connect)活動，評選出九位社區領袖接受球隊表揚，並擔任球賽開球嘉賓，華埠 更好團結聯盟執行主任陳本恩(Grace Chan Mckibben)為唯一的華裔獲獎者。

今年的九名獲獎者均逐一受邀到每周五的主場球賽中接受表揚，並擔任開球員，同時獲贈特別訂製的耐克「城市連結」球衣。 陳本恩表示，收到小熊棒球隊的開球邀請感到非常興奮，能與其他不同族裔、不同行業、不同社區的代表一起受到肯定，提高華裔能見度，更值得高興。

陳本恩(左二)獲小熊隊社區領袖獎，華埠更好團結聯盟工作人員也感到與有榮焉。(華埠更好團結聯盟提供)

陳本恩之前曾在華人 諮詢服務處任職，期間創辦了免費法律諮詢服務，後到華埠更好團結聯盟工作，她目前也是伊州美國公民自由聯盟(Illinois American Civil Liberties Union)董事會成員，以及芝加哥社區發展委員會(Chicago Community Development Commission)、伊州亞裔就業計畫諮詢委員會(Illinois Asian American Employment Plan Advisory Board)成員。

陳本恩畢業於芝加哥大學，擁有語言學與社會學雙學士及語言學碩士，她曾任芝大學生部門的副負責人，主要負責監督學生健康與安全措施，也當過伊州職業安全廳的幕僚長、拉薩銀行高層等職務。

當天小熊隊並邀請聯盟工作人員一起在貴賓包廂觀看球賽，藉此表達對非盈利組織的感謝與貢獻。

華埠更好團結聯盟成立於1998年，旨在聯合大芝加哥地區的華人機構與華人社區的力量，促進華人參政議政，維護華人社區的利益。多年來，該組織不斷推動華人投票、社區權益、華埠建設等議題，去年更成功催生芝加哥第一個亞裔多數選區。