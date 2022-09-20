商家可對違停車上鎖 芝議會委員會通過

芝議會執照與消保委員會通過允許全市商家與私人鎖車公司合作，將為停車輛上鎖，屆時車主可繳交170元解鎖。(Innovative Parking Solutions官網)

芝加哥 市議會執照與消費者保護委員會(Committee on License and Consumer Protection)上周通過一項新條例，允許商家聘雇私人鎖車公司(private booters)，將違規停在商家顧客保留車位的車輛鎖上黃色大鎖，一旦新法由全議會表決通過，全市50個區的私人停車場將全面開放「鎖車」。

執照與消保委員會以12：6通過這項由30區區長畢伯拉斯(Ariel Reboyras)主導的新條例，前49區區長、現任私人鎖車公司Innovative Parking Solutions說客的摩爾(Joe Moore)說服了畢伯拉斯同意在議會提案，此新規將允許全市不分區的私人停車場可以與私人鎖車公司合作，將違規停放在停車位的車子鎖上黃色大鎖。

畢伯拉斯說，芝市目前是否允許鎖車公司在私人停車場作業，是由該區區長決定，現階段全市約有25個區的區長，選擇准許商家在轄區內的停車場執行此措施。

他表示，此項新條例提供商家新的選擇權，「不是強硬規定商家必須與私人鎖車公司合作，而是每個店家或購物商場可以擁有自行決定是否要對違停車輛上鎖」，他主張，此舉將有利商業發展，商家很需要來自議會對此議案的支持」。

議案如通過全議會表決，鎖車公司將巡邏合作商家停車場，一旦發現非顧客車輛就會鎖上黃色大鎖，車主可以選擇當場繳交170元解鎖後開走，否則將由拖吊公司拖到停車場，屆時車主除了要繳交拖吊費216元之外，車子多停該停車場一天，還得多交45元停車費；假使是開休旅 車(SUV)的話，當場解開大鎖的費用為500元，假使拖吊，費用則在520到700元間不等，大型車子停在拖吊停車場每天還要額外收140元停車費。

積極爭取區長支持該議案的摩爾說，商家們經歷疫情 、員工短缺及各種經營挑戰，現在好不容易迎來較多顧客，但卻常常遭遇保留給顧客車位遭占用的情形，因此希望通過新法給予商家振興經濟支援。

堅決反對該提案的執照與消保委員會成員之一的41區區長那波立塔諾(Anthony Napolitano)說，「我們正處在一個動盪的社會，如果此法施行，一旦車主發現車輛被鎖，勢必引發更多的爭執，無論鎖車行為是對是錯，都對整個社會造成不安」。