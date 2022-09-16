庫克郡月發500元 10/6開放申請抽獎

庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)14日宣布，凡受到疫情嚴重衝擊經濟的庫克郡郡民，將可從10月6日起申請保障基本收入的抽獎，中獎者在未來兩年期間，每個月都可收到500元的補助。這也是全美最大規模的公共資金保障收入計畫。

普瑞科溫可說，該項目預計有3250位郡民受惠，郡府在收到符合資格者的申請後，將從中抽出最後的幸運得主。她表示，郡府將從聯邦的美國救援法案(American Rescue Act)的經費中，撥出4200萬元做為落實這項計畫的資金，她說，直接給有需要的居民發錢，將讓掙扎在無法支付基本生活費用的族群「脫貧」，在試行完成後，她承諾該郡將進一步推動永久實施該補助。

普瑞科溫可說，公共與私人機構幾乎都沒有意願在沒有嚴格限制的情況下，直接向低收入 群體提供現金支援的紀錄，她說，「這種繁雜的手續並非因為存在任何證據佐證有其必要，而是我們的社會不相信生活再窮困的人們，可以為自己做出正確決定個人品格或能力」，普瑞科溫可表示，庫克郡的這項方案將重塑民眾對於政府援助的看法，並藉此引領美國各地以保障收入運動為榮。

庫克郡保障基本收入計畫下個月6日起開放申請，截止收件日為10月21日，申請資格必須是住在庫克郡年滿18歲的居民，且收入低於聯邦貧窮線的250%，或四口之家收入不能超過6萬9375元，每戶家庭僅允許一人提出申請。初步估計將有36%的庫郡居民符合申請條件。

此外，如果已經獲得芝加哥 、艾文斯頓市(Evanston)類似補助計畫者，不能再參加庫克郡的申請。

庫郡的此項抽獎，將由負責芝市保障基本收入的公司GiveDirectly以及AidKit統籌。庫克郡提醒，所有申請都必須透過電腦送件，有關這項計畫的詳細信息，可查詢www.engagecookcounty.com/promise。

至於已經執行中的芝市補助項目，受惠者有超過七成為女性，逾68％為非裔，大部分居住在芝加哥南區與西區，這些居民的中位年收為1萬4000元。