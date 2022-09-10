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芝城安良工商會115週年慶盛大舉行

本報芝加哥訊
芝城安良工商會會長伍換光致詞。
芝城安良工商會會長伍換光致詞。

美國安良工商會芝加哥分會日前在芝加哥中華會館三樓禮堂隆重舉行成立115週年慶典暨安良曲藝團粵曲演唱會，現場超過近百位來賓出席慶典活動。全美安良工商會總理美國安良工商會總理鄧遐勳，陳仕維，元老梅惠照等率近30位貴賓遠道紐約、波士頓及邁阿咪而來共襄盛舉，全美李氏公所美西總長李殿邦也專程前來出席了這次盛會。他們的到來，為慶典增色不少，慶典活動處處洋溢歡樂氣氛！

芝加哥第25區區長盧漢士，駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠，組長洪中明、芝加哥僑教中心主任劉綏珍、副主任黃士聰與芝加哥僑學各界及傳統僑社代表包括全美安良工商會元老主席暨芝加哥中華會館主席伍健生、安良工商會元老陳達偉、芝城安良工商會會長伍煥光與伍國平 , 芝加哥安良曲藝團團長社梅石彥，朱樹森梅與統籌梁敏華等出席慶典活動，香港華協會會長陳建明，騰升地產公司董事長陳嘉釗等僑社領袖也出席道賀。

慶典活動由伍兆定主持，安良工商會主席伍煥光首先致辭歡迎大家的到來。伍換光表示,美國安良工商會芝城分會創立於一九零七年十月四日，已經歷 115年的費月。115 年在歷史的長河中，既漫長而又暫短。115 年來芝城分會曾經有過風光的時刻，在康莊大道上奔馳。但世事無常，風雲突變，跌至谷底，憑著執著和堅毅精神，舟共濟，衝破重重的艱險，得以屹立於僑社之林，成為芝加哥舉足輕重、深具影響力的社團之一。特別是在近二、三十年來，在美國安良工商含歷屆總理及元老的關懷、指導及手足的共衕努力下，經過風風雨雨後，得以浴火重生。緬懷過去，策勵木來，我深信芝城分會在總理元老的支持幫助下，加上各位手足團結一致，齊心合力下，將會穩健地沿著正確軌道向前邁進，再創輝煌。

貴賓們紛紛致詞對芝城安良成立115週年表示熱烈的祝賀。芝城安良前會長區一平致詞感謝所有送花籃和賀儀的來賓及社團，感謝大家出席慶典活動，共同見證芝加哥安良工商115年的曆史。接著的慶祝活動由安良曲藝團與積采音樂社的粵曲演唱會閃亮登場，并由美國安良工商會元老梅惠照與安良曲藝團資深花旦李紅的合唱拉開帷幕。

芝城安良工商會115週年慶盛大舉行，嘉賓雲集！
芝城安良工商會115週年慶盛大舉行，嘉賓雲集！
全美安良工商會總理鄧遐勳致詞。
全美安良工商會總理鄧遐勳致詞。
芝城安良與全美安良高層共襄盛舉！
芝城安良與全美安良高層共襄盛舉！
駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠致詞。
駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠致詞。
全美安良工商會元老團主席伍健生致詞。
全美安良工商會元老團主席伍健生致詞。
出席活動的社區精英。
出席活動的社區精英。
芝城安良工商會115週年慶盛大舉行。
芝城安良工商會115週年慶盛大舉行。
芝加哥第25區區長盧漢士致詞。
芝加哥第25區區長盧漢士致詞。

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