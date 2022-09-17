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安良曲藝團/積采音樂社　粵曲演唱會成功圓滿

本報芝加哥訊
安良曲藝團/積采音樂社粵曲演唱會成功圓滿！
安良曲藝團/積采音樂社粵曲演唱會成功圓滿！

芝城安良工商會曲藝團暨積采音樂社粵曲演唱會日前在中華會館三樓禮堂成功舉辦。第二十五區區長盧漢士，駐芝加哥台北經文處副處長李唯誠,芝加哥華僑服務中心主任劉綏珍，美國安良工商會總理鄧遐勲，美國安良工商會元老團主席伍健生，安良工商會元老陳達偉、芝城安良工商會會長伍煥光和伍國平，芝加哥安良曲藝團團長梅石彥、朱樹森和統籌梁敏華以及積采音樂社余國雄、黃嘉麗社長等出席粵曲演唱會，還有多位社區僑領包括芝城協勝公會專員蔡錫鋒、主席林偉權，芝城伍胥山公所主席伍兆定，馬蹄鐵亞裔團隊總監 Karen Lu等貴賓出席演唱會，對安良曲藝團舉辦的粵曲演唱會表示大力支持。

演唱會由梁敏華擔任司儀，并由安良音樂拍和合奏開場曲「娛樂升平」正式開始。美國安良工商會元老梅惠照親自出馬參與演出，首先登臺與花旦李紅合唱了一曲。今年演唱會節目豐富，除有包括梅珠娟和丘惠玲合演的「女駙馬」、張永紅和聶雪梅「十繡香囊」李紅和梅珠娟合演的「六怒劈華山」以及陳振洪和陳靜迎合演的「夢會太湖」四臺精彩的折子戲外，余國雄、陳靜迎演唱「琵琶行」陳振洪、阮月蘭的「仙侶會雀橋」朱樹森和李媚合唱「狄青闖三關」梁敏華和黃嘉麗「雲夢繞山河」梅石彥和陳菁蓮合唱的「揮淚別南唐」朱樹森和丘惠玲的「越國驪歌」以及梅石彥和梅青合唱的「雙聲恨」等，整場演唱會好戲連連，精采演出受到現場觀眾一致好評，掌聲不斷。

當天演唱會座無虛席，除有茶點招待外，還有幸運大抽獎，豐富獎品包括有香港超市以及馬蹄鐵賭場所贈送的過百份獎品等，讓現場聽眾既享受精彩粵曲粵劇，又有獎有禮物，開心之至也期待明年的安良粵曲演唱會。

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