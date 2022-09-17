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加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

美中餐飲業聯合會　四川地震賑災倡儀書

本報芝加哥訊

2022年9月5日12時52分，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生68級地震。截至9月6日14時，地震已造成66人死亡、15人失聯、253人受傷。四川人民又一次直面地震的殤痛，此刻，災區需要我們伸出援手!

災情發生后，許多朋友紛紛來電來信詢問災情，對於地震災區衕胞的不幸遭遇，大家感衕身受。“一方有難，八方支援”。美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com)聯合全球友誼基金會等社團發出倡議，希望大家積極行動、奉獻愛心，為災區群眾捐款,幫助他們盡快走出地震陰影，渡過難關，重建美好家園!

同時誠邀大家參加10月2號中午12點在華盛頓老四川（地址：20 Paseo Dr, North Bethesda MD 20852）舉行的“四川地震震災“籌款午宴，當天午宴全部收入捐贈給四川災區，我們鄭重承諾，此次募集款項將委托芝加哥總領館轉交四川省僑辦專門用於瀘定縣、石棉縣地震災區。

支票抬頭請寫：Us-China Restaurant Alliance，請注明：Sichuan Earthquake Relief Fund,不收任何現金。籌款財務負責人：汪琦，聯系電話：6303971633，支票請寄：2167B S. China Place，Chicago，IL 60616。

四川地震震災籌款委員會負責人（名單截止9月6日，仍在持續增加中）胡曉軍 312-405-3155，倪舉凌 330-352-7788，陳明峰 347-891-8624，黃寶章 773-799-5383，俞聖怡 269-357-3388，胡岩楓  312-605-2605，郭申峰 708-927-3228，馮健熙 773-679-7274，倪茂林 646-696-0446，謝鋒 857-777-9888，王錦耀 301-335-3843，林河 917-295-7843，鄭勝 612-298-1949，朱冠云 301-535-2886，倪法斌 713-367-5725，卿梅 832-289-4009，張發益 330-352-5138。歡迎大家自願認捐接龍，歡迎大家加入四川地震震災委員會，非常感謝！  

地震 支票 芝加哥

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