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童振源：持美國護照9月12日起入境台灣免簽證

特派員黃惠玲／芝加哥報導
僑委會委員長童振源表示，這波疫情高峰過後，台灣將大幅度開放。(特派員黃惠玲／攝影)
僑委會委員長童振源表示，這波疫情高峰過後，台灣將大幅度開放。(特派員黃惠玲／攝影)

中華民國僑務委員會委員長童振源7日到訪芝城時表示，台灣疫情近日雖然日增突破四萬例，但據信很快就會從高峰往下遞減，他說，這波變異病毒株BA.5峰期一過，台灣很快就會大幅度開放，此外他也提到，本月12日開始，台灣重新開放持美國護照者「免簽」入境。

童振源此行主要參加在芝加哥召開的全美中華會館大會，7日他在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、僑教中心主任劉綏珍，以及芝城中華會館主席伍健生、董事長陳達偉等人的陪同下，前往華埠中山公園向國父孫中山銅像獻花致意，接著到中華會館拜會。

僑委會委員長童振源(持花圈者)到訪芝城華埠中山公園，向國父銅像獻花致意。(特派員...
僑委會委員長童振源(持花圈者)到訪芝城華埠中山公園，向國父銅像獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

對於海外僑胞十分關心的台灣何時可以全面開放？童振源說，今年4月台灣決定「與病毒共存」，兩周前台灣的單日確診人數一度跌到1萬多個，原以為就可以開放，但疫情指揮中心指出，台灣仍未達到BA.5感染高峰，預計9月中下旬染疫才會達到高點。

他補充，許多僑胞都對於台灣明明防疫做得很成功，為何至今還不開放而有所質疑，他引用王必勝說明「台灣的疫苗準備、疫苗施打率及藥物的準備，都不比其他國家差，主要是台灣的感染高峰期還沒有到，只要過了高峰就會開放」。

童振源也特別提到，台灣最新入境政策將自9月12日起，恢復對美國、加拿大、紐澳與歐洲等邦交國的入境免簽證待遇，這也意味著，持美國護照者，不再需要事先向各地台北經文處申請簽證，相信將可讓許多計畫返台僑胞的出行更加便利。

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