中國城天一廣場88超市美食廣場　正宗港式車仔麵店“芝味道”隆重開業

“芝味道”隆重開業，歡迎光臨！

芝加哥中國城天一廣場88超市美食 廣場（Food Court）“芝味道”日前隆重開業，芝味道主要經營正宗港式車仔麵。開業當天有老闆的親朋好友贈送的花籃和醒獅助興，場面熱鬧喜慶。該店高質車仔麵，是香港 的經典美食之一，擁有豐富的配料、特色濃郁湯底和秘製醬汁，其推出的各式粉麵有包括粗麵、幼麵、拉麵、公仔麵、越南 粉、烏冬和雲吞等供選擇，另有三種價格選擇，一麵一配菜 $7.99，一麵二配菜$9.99，一麵三配菜 $11.99，每多加一款配菜 +$2.50。該麵店推出的特價餐 $5.99，公仔麵+任選兩款配菜（午餐肉、香腸、煎蛋）,老闆歡迎大家前往88超市美食廣場芝味道嘗新！

港式車仔麵平民價錢，自己選擇最愛搭配，款式千變萬化，令人流連忘返！“芝味道”麵店各式肉類配料有魚蛋、墨魚丸、牛筋丸、紅腸、香腸、豬大腸、豬皮、豬頸肉，午餐肉、魷魚鬚、牛腩、牛柏葉、金錢肚、瑞士雞翼、紅燒五花肉等入味又有口感，素類配料有清甜蘿蔔、油炸豆腐、小豆皮、油菜等，還有秘製醬料腩汁、辣汁超好味，其招牌魷魚鬚和秘製豬皮爽口彈牙，好食程度媲美名店！