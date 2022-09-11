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萬人上線佛學會考　全球佛光人歡喜參與

本報芝加哥訊
芝加哥佛光人歡喜應考。
芝加哥佛光人歡喜應考。

國際佛光會2022年全球佛學會考，於8月28日舉行。全球五大洲，超過五萬佛光人齊聚上線，以星雲大師的【人間佛教佛陀本懷】一書作為考題內容。全球五大洲逾5萬人報考，不分語言、年齡，最小4歲、最長91歲，跨時區透過網路或紙本作答，深入『人間佛教』思想，回歸佛陀本懷。

考題共翻譯成10種語言，除了中文正體及簡體，還有日、韓、英、法、葡、西文及少見的泰米爾文、印地文等；依年齡分成幼兒組、青少年組、成人組三大組別，並增加團體組，有婆媳組、夫妻組、親子組、祖孫組、朋友組，甚至滴水坊廚師組等。

國際佛光會世界總會秘書長覺培法師表示，佛光人的認真，令人佩服、感動！也感謝全球各道場輔導法師們幫忙會員們於考前作補習衝刺，以及幕後資訊工程人員、翻譯人員、出考題的老師們，還有每個分會努力相約會員參加考試的會長幹部們，有您們真好！芝加哥佛光山住持永嘉法師於會考前，帶領佛光人做考前準備，並鼓勵大眾熱情參與，精進努力，福慧增長。

芝加哥協會會長周邁平談及，此次全球佛學會考時間充裕，大眾輕鬆應試，發揮實力，寓教於樂，輕鬆中把佛法印入阿賴耶識裡！協會副會長王克英感恩星雲大師將深奧的佛法，用簡單明瞭的文字，激發我們學佛的信心，學出歡喜，看到希望。

第二分會委員李魯燕感恩機緣，修習佛法，雖然離『深入經藏，智慧如海』還有很大的距離，但相信一分耕耘一分收穫，種下一顆菩提種子，有朝一日會開花結果的。第二分會委員馮漢忠與同修王慧表示，雖然考試沿用開卷方式，但體會到滿書找答案的尷尬；為確定正確答案時，彼此僵持不下的窘境，今年以團體組報考，也體驗到榮辱與共,同心協力的重要性 (人間社本通供稿) ！

萬人上線佛學會考 全球佛光人歡喜參與。
萬人上線佛學會考 全球佛光人歡喜參與。
佛光青年共同追求佛陀本懷。
佛光青年共同追求佛陀本懷。

會考 芝加哥 親子

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