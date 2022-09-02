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連假周末到 芝城活動多

特派員黃惠玲／芝加哥報導

迎接連續三天的勞工節假期，芝城多項活動將陸續登場，包括免費的芝加哥爵士音樂節、海軍碼頭的龍蝦盛宴，以及湖濱大道一年一度的單車遊，十分豐富多樣。

今年的爵士音樂節從即日起到4日間推出，除了在芝城多個社區舉辦小型表演外，大多數音樂家均會在千禧公園(Millennium Park)內的普立茲克戶外音樂廳演出，所有節目全部免費開放入場，今年參與演出的音樂家與表演時間，詳情可直接查詢：shorturl.at/fkLXZ。

一年一度的龍蝦盛宴，將在2日中午12時到4日晚間9時，於芝城海軍碼頭(Navy Pier)推出，每人票價70元即可在活動中品嘗一整隻鮮美龍蝦或龍蝦堡，還附贈玉米、馬鈴薯、麵包及一杯飲料，活動及購票詳情，可查官網：shorturl.at/EFT47。

9月4日清晨5時40分起，芝加哥最美的湖濱大道將暫時對一般車輛封閉，僅開放給自行車騎士使用，年滿8歲及以上的民眾，均可騎著單車上湖濱大道這項由53銀行主辦的活動預計從6時30分開始，出發地點在哥倫布路(Columbus Drive)夾傑克森路(Jackson Drive)口，大人報名費60元，青少年17元。詳情可查詢：bikethedrive.org。

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