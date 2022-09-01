房東不願續約 芝加哥25年酒館年底關門

許酒館位於芝城酒吧街，多年來生意暢旺 ，年底關門消息傳出，許多忠實顧客大感可惜。（羅許酒館臉書）

位於芝城 酒吧街的「羅許酒館」(Tavern on Rush)日前發表聲明稱，由於房東 決定不再繼續與餐廳簽訂租約，已經在該地點經營25年的酒館，將在今年年底結束營業。

羅許酒館東主史塔法尼(Phil Stefani)說，「這實在令人難以接受」，這家酒館一直很受歡迎，該酒館忠實顧客關姆(Maureen Quom)聽到這個消息時忍不住落淚，她說，羅許酒館有最好的馬丁尼、最好的麵包及奶油，還有最好的牛排，「我跟我先生很喜歡這家餐廳」。

史塔法尼說，自己心情很難過，「25年不是一段短的時間」，從1998年就在餐館服務的納德札谷(Benny Nadzaku)說，這麼多年來，顧客都成了他的朋友、家人，現在卻因為房東不續約而被迫關門，真的很傷心。

史塔法尼說，房東不續約的主要原因是他想要自己在此地點開餐廳，「當你不持有餐館房產時，你就沒有翻身機會」，他表示，或許會考慮在其他地方重開「羅許酒館」，但真的很難找到現在這種條件的地點。

餐館在過完今年除夕就會永久打烊，包括羅許酒館在內，史塔法尼在芝加哥共經營了九家餐廳，他最近拿下位於威爾斯街夾安大略街的角落據點，但他還沒有計畫好要開哪類餐廳，他說，自從疫情 爆發後，他在購置或選擇新餐廳地點時，僅將有戶外用餐區的據點列入考慮，「因為很多人仍然對於室內用餐有所顧忌」。