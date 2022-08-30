大芝加哥華聯會 吳灝當選新會長

吳灝(左二)當選大芝加哥華人華僑聯合會會長。(主辦方提供)

大芝加哥 地區華僑華人 聯合會28日舉行第12屆主席和常務理事選舉及會員大會，擔任華聯會副主席多年的吳灝，以116票當選華聯會新一屆主席，吳灝感謝大家的支持，他表示，將積極培訓新人，促進中美民間友好往來，加強華人僑社團結。

吳灝共獲得116票，另一名主席候選人張懷波拿到88票。

吳灝為華洋貿易公司總裁，多年來積極投入僑社，他也擔任芝加哥客家聯誼會會長、廣東省僑聯海外委員。吳灝說，未來工作將著重培訓新一屆常務理事、促進華人僑社團結，且攜手因應亞裔 仇恨與治安問題，此外，她也將擴展與主流政要聯繫，強化發聲並維護權益。

當天選舉由華聯會理事長汪興無主持，華聯會主席鄭征則代表第11屆理事會向會員作了工作報告。鄭征表示，近年來華聯會推出多項重大活動，並積極投入維護華僑華人的合法權益行動，包括舉辦反對仇恨犯罪千人網路大會、協助推動落實亞裔史列入伊州中小學課綱、推進庫克郡警長辦公室加入改善華埠治安等，此外也多次舉辦大型中美民間交流活動，迴響熱烈。

當天選舉也選出了33位常務理事，包括吳灝、胡曉軍、汪興無、劉炯玲、何振宇、劉燁、劉紅、何達權、鄭征、丘超濂、容蔭寧、王濤、陳青、張懷波、余娉婷、朱萍萍、陳俊義、王堅、王炎、楊左、李暢、趙奇、梁琨、畢躍玲、陳瀟、陳嘉釗、王晶、劉穎斌、鄺一帆、胡家建、黃永深、劉偉國、胡岩楓。