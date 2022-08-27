「拍電影說故事」施佶明線上教拍片 明州學員收穫豐

在「腳本寫作與短片拍攝」線上夏令營中，施佶明以他拍攝的短片「阿嬤與阿倫」，深入淺出介紹各種電影理論與技巧。(螢幕截圖)

明州台灣線上圖書館為高中生舉辦為期一個月的「腳本寫作與短片拍攝」線上夏令營，邀請在日本的短片「阿嬤與阿倫」(Ahma & Alan)導演 施佶明(James Y. Shih)遠距教學。他深入淺出、兼具理論與實做的教學，讓學員學習了專業的操作實務與技巧，更感受到他用藝術說故事與嚴謹的工作態度，充實課程大獲學員好評。

施佶明說，拍電影 就是說故事，他鼓勵學生不管將來從事哪個領域，都可運用此次營隊所學到的技巧發揮創意，他鼓勵學員透過任何熱愛的事物，像是電影、繪畫、功夫、運動、烹飪等來表現自己。

施佶明首先分析劇本寫作的三幕劇結構，以他拍攝的短片「畫手」與其他動畫片做示範，讓學生邊看影片邊熟悉劇本架構。他說不喜歡架構也無妨，但先瞭解規則再打破是入門的途徑。

他介紹電影團隊包括導演、攝影 導演、製作人、化妝師、聲音特效等分工。他在選角時會親自面談演員，不僅要求演技，還要能合作愉快。他提醒學生拍攝前要注意地點、天氣、安全等問題。他也分享自己過去拍片的紀錄檔案，包括場景、形式、備註等細節。

另外他探討製片設計，如道具、場景裝飾，以及攝影角度、攝影機的移動、導演如何與演員溝通動線與情感表達等幕後花絮，讓學生有如親臨拍攝現場。

在後製方面，施佶明講述剪輯影片、檔案備份等實用技巧，以及如何參加適合自己影片的電影節等活動。

學員們接著實作撰寫腳本，探討槍枝暴力、親子關係、宗教、愛情、烹飪、友誼、偶像團體等主題。林安娜說，她花了兩個小時的重複排演與選擇鏡頭，最後剪輯成一分鐘的影片，深感拍片的艱辛。蔡言欣覺得將腦中想法拍攝成影片非常有趣，加上所學到的知識與技巧，加深她欣賞電影的廣度與內涵。

施佶明評論學生作品時，引用他喜愛的電影評論家依伯特(Roger Ebert)所言：欣賞電影沒有對或錯的觀點。施佶明引導學生試著從顏色、光線、角色、對白、演技、主題等方面去評論他人的作品，並提出建設性的鼓勵或意見。

施佶明也分享表示，他平時有做筆記、照相攝影的習慣，記錄生活中的點滴，都能成為日後創作的素材。