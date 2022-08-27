88超市慶祝開業二週年　8/28舉辦感恩週年慶活動！

“88超市”應節月餅品種繁多，任君選擇！

地址位于芝加哥 2105 S. Jefferson St. Chicago,IL 60616 全新商圈天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 內的88超市（88 Marketplace）為慶祝開業二週年，感謝新老顧客的惠顧，88超市將於 8/28 特別舉辦感恩週年慶活動！活動詳情：8/28中午12點開始舞獅表演，而幸運抽獎遊戲則從上午8點至下午5點（凡在超市內任意消費可獲一次抽獎機會）多種商品特價優惠，還有活動當天所有會員卡都可賺取雙倍積分，商場內餐館九折優惠等多重福利等著你！更多中獎商品當日揭曉，與你相約 不見不散,更多優惠詳情請到門店了解,活動最終解釋權歸88超市。

“88超市”是美國芝加哥最大華人超市 ，總面積八萬平方英尺，超過二萬多種商品，內設美食 廣場，集吃喝玩樂購為一體，滿足消費者一站式購物的需要。在慶祝開業二週年之際，88超市及全體員工對所有的顧客表示衷心的感謝！沒有你們的信任和支持，就沒有88超市的今天。超市的發展基礎靠的是誠信經營以及商品質量保證，88超市將繼續為您提供優良的產品和最真誠的服務，給顧客帶來新鮮、健康、豐富的商品，并不斷努力做到“沒有最好，只有更好”！