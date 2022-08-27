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88超市慶祝開業二週年　8/28舉辦感恩週年慶活動！

本報芝加哥訊
“88超市”應節月餅品種繁多，任君選擇！
“88超市”應節月餅品種繁多，任君選擇！

地址位于芝加哥 2105 S. Jefferson St. Chicago,IL 60616 全新商圈天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 內的88超市（88 Marketplace）為慶祝開業二週年，感謝新老顧客的惠顧，88超市將於 8/28 特別舉辦感恩週年慶活動！活動詳情：8/28中午12點開始舞獅表演，而幸運抽獎遊戲則從上午8點至下午5點（凡在超市內任意消費可獲一次抽獎機會）多種商品特價優惠，還有活動當天所有會員卡都可賺取雙倍積分，商場內餐館九折優惠等多重福利等著你！更多中獎商品當日揭曉，與你相約 不見不散,更多優惠詳情請到門店了解,活動最終解釋權歸88超市。

“88超市”是美國芝加哥最大華人超市，總面積八萬平方英尺，超過二萬多種商品，內設美食廣場，集吃喝玩樂購為一體，滿足消費者一站式購物的需要。在慶祝開業二週年之際，88超市及全體員工對所有的顧客表示衷心的感謝！沒有你們的信任和支持，就沒有88超市的今天。超市的發展基礎靠的是誠信經營以及商品質量保證，88超市將繼續為您提供優良的產品和最真誠的服務，給顧客帶來新鮮、健康、豐富的商品，并不斷努力做到“沒有最好，只有更好”！

88超市營業大廳寬敞明亮，購物環境一流，貨物齊全，質優價廉。美食廣場有多家包括精美中西點心面包屋，傳統燒臘，日本料理，韓國菜和港式茶餐廳等不同風味美食任君選擇，超市內還有參茸海味專門店等優質高級滋補精品讓顧客輕松購買。一樓還有多家特色品牌餐館包括橋林重慶火鍋，火爐居東北燒烤，Pure Tea彩茶弄奶茶店及多家寫字樓等營業中。88超市提供大型停車場方便顧客使用，營業時間：8am-9pm，查詢電話：312-929-4926。

“88超市”是美國芝加哥最大華人超市，超過二萬多種商品，歡迎選購！
“88超市”是美國芝加哥最大華人超市，超過二萬多種商品，歡迎選購！
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88超市慶祝開業二週年，感謝新老顧客的惠顧支持，8/28舉辦感恩週年慶活動！
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8/28舉辦感恩週年慶祝活動部份中獎商品！
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美食 芝加哥 華人超市

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