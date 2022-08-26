芝城華社4宗槍殺案件 司法最新進展曝光

華翁謝煥新(右一照片)在華埠街頭遭行刑式槍殺，引起警方與華社高度關注。(本報檔案照片)

伊州檢察官 福克斯說明了過去幾年華埠 槍殺案件的司法進度，包括2020年2月9日汴華一、熊偉忠兇殺案，2020年12月21日關帥命案、2021年8月29日華翁謝煥新在華埠不明原因遭槍殺，以及2021年11月9日芝加哥大學中國留學生鄭少雄 遭劫匪槍殺等四宗案件，兇嫌雖未獲保釋但受疫情等因素影響，都仍未開庭審理。

福克斯說，美國刑案通常審理時間漫長，尤其是涉及命案部分，檢警需要相當長的時間收集證物，以下為上述四案件的最新進度：

1、汴華一、熊偉忠案

在芝城華埠廣場後公寓停車場槍殺兩華人的兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas，21歲)被控兩項一級謀殺罪名，當天疑因試圖搶劫而開槍打死兩人時，湯瑪斯正在另一宗槍擊案的保釋期，下次法院出庭日為9月20日。根據檢察官辦公室指出，背負兩項一級謀殺控罪的湯馬斯在全案審理結束前，都將關押監獄不准保釋，目前該案仍在收集與檢測所有證據，一旦罪成，最高將面臨無假釋的終身監禁。

2、關帥案

年僅16歲的兇嫌涉嫌企圖搶劫受害者車輛，在受害者逃跑同時向其開槍射殺，雖嫌犯未滿18歲無法公布姓名，但因涉及命案，檢方已經把他列入成人控罪，全案目前仍在發現收集證據階段，下次法庭聽證日維8月31日。

3、謝煥新案

兇嫌喬伊納(Alphonso Joyner，23歲)案發時，無故對走在23小街夾普林斯頓大道人行道的受害者開槍致死，嫌犯以被控一級謀殺罪以及非法持有槍枝罪，從警方逮捕歸案後，一直關押至今，下次開庭日為8月29日。

4、鄭少雄案

芝大中國留學生鄭少雄命案，震驚華社。(本報檔案照片)

搶劫電腦並槍殺受害者的史攀(Alton Spann，19歲)，遭檢方提控蓄謀殺人、故意傷人致死、搶劫致死，持械搶劫，以及非法使用武器等罪，該案目前仍在證據調查(discovery)階段，下次出庭日為9月21日。