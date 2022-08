加強針增強保護力，抵抗新冠肺炎　We Can Do This 新冠肺炎公眾教育活動

所有年滿 5 歲或以上且已接種疫苗的人士均可隨時接種加強針。對於 65 歲或以上的成年人來說,加強針的防護力可提升一倍以上。

新冠疫苗 和加強針降低了新冠肺炎 帶來的威脅,讓許多人能夠更加安心地聚會、旅行和舉行慶祝活動。疫苗和加強針是防止出現新冠肺炎最壞情況的最佳防護措施,然而公眾對加強針仍然存在許多疑問。

截至 8 月 10 日,疾病控制及預防中心 (CDC) 資料顯示,雖然亞裔美國人是加強針接種率最高的群體(其中近 70% 符合條件者接種了第一劑加強針),但在完成全程疫苗接種的 50 歲或以上亞裔美國人中,僅有 14% 的人士接種了第二劑加強針。夏威夷原住民和太平洋島民的第一劑加強針接種率仍然很低,只有不足一半的 5 歲及以上的人口接種了第一劑加強針。

為此,We Can Do This 新冠肺炎公眾教育活動邀請各社區組織攜手合作,以提高全國各地的疫苗和加強針接種率。

太平洋島嶼民族藝術博物館 (PIEAM) 和賦權太平洋島民社區 (EPIC) 展開合作,透過名為 Toe Fo’i: The Return 的社區展覽,為新冠疫情離世者背後的冷漠數字增添些許人情味。透過 6 位太平洋島民藝術家所述故事背後蘊含的力量,Toe Fo’i: The Return 喚起了一種情感,「提醒參觀者,逝者的故事亦是倖存者的故事。

PIEAM 客座策展人和 EPIC 故事講述者 Kiki Rivera 說道。

「新冠肺炎摧毀了我們夏威夷原住民和太平洋島民的生活,」Rivera 說,「我們致力於喚起人們對疫苗和加強針重要性的關注,同時亦致力於引導社區消除相關錯誤資訊、恐懼、不信任和特權等阻礙。」

以下是人們需要了解的有關新冠疫苗加強針的資訊:

加強針是針對重症和死亡的最佳防護措施。隨著時間推移,疫苗預防新冠肺炎的效果可能會變弱,而且即使您感染過新冠肺炎,也並不意味著您不會再次受到感染。加強針可延長防護時間,為您提供更佳保護力,免受新型變種病毒的侵襲。顧名思義,加強針是另一劑疫苗注射,它會隨著時間的推移增強對病毒的防禦力。已接種疫苗人士若再接種加強針,感染病毒的機率會很低;即使不幸受到感染,病情通常也會比較輕微。對於 65 歲或以上的成年人來說,加強針的防護力可提升一倍以上。

疫苗和加強針可以保護易感人群免受新冠肺炎侵害。所有年滿 5 歲或以上且已完成基礎新冠疫苗接種的人士,就應接種加強針。接種最新的新冠疫苗之人士,不僅能為自己提供防護,還有助於減少新冠病毒傳播至因年齡或免疫系統受損而處於高風險的人群之機率。

第二劑加強針為高風險人群提供額外防護。50 歲或以上的成年人和免疫力低的人士可透過第二劑加強針進一步強化防護力。疾病控制及預防中心建議以下人群使用輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗接種第二劑加強針:

年滿 50 歲或以上,且於四個月或更久前接種過第一劑加強針之人士;至少在四個月前接種過強生 (Johnson & Johnson) 疫苗和第一劑加強針之人士;長期居住在護理機構之人士;患有某些影響免疫系統的潛在疾病之人士;以及已懷孕和最近懷孕之人士。

所有年滿 5 歲或以上且已接種疫苗的人士均可隨時接種加強針。和疫苗一樣,任何美國居民都可以免費接種加強針。接種過輝瑞或莫德納疫苗的人士應在完成基礎疫苗接種後的五個月內接種加強針。已接種疫苗的 18 歲或以上成年人,無論之前接種的疫苗類型或品牌為何,都可以選擇任何現有疫苗作為加強針。只有輝瑞疫苗可作為 5 至 17 歲人群的加強針。

如需獲取更多疫苗相關資訊和尋找疫苗接種地點,請瀏覽 www.vaccines.gov。