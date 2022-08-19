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腿絞斷、落水亡 芝城「圍船派對」意外頻傳

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥密西根湖畔的「圍船派對」，每年夏季吸引眾多民眾、遊客參加。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥密西根湖畔的「圍船派對」，每年夏季吸引眾多民眾、遊客參加。(特派員黃惠玲／攝影)

「我以為我死定了」，參加芝加哥密西根湖「圍船派對」(playpen)，竟遭船隻螺旋槳絞入雙腿而慘遭截肢的巴托其爾(Lana Batochir，34歲)，事發至今仍餘悸猶存；時隔不到一周，17日又傳出一名男子參加「圍船」派對落水死亡，連續意外使這項水上活動的安全性引發爭議。

有兩個孩子的媽媽巴托其爾回憶意外發生的剎那，仍感驚懼不已，她表示，自己是上周六在橡樹街(Oak St.)的密西根湖，與另一半參加了「圍船」派對，這項活動每年夏季在芝城十分風行，參加者分別搭乘船隻，然後聚集在密西根湖併聯，宛如圍起柵欄，藉此隔絕圈圈外的波濤洶湧湖水，保持船欄內的水面平靜，讓船上乘客可以跳入湖水游泳、玩遊戲。

「圍船」派對集中的湖面屬於芝加哥第二區轄區，該區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，這些船隻經常互相綑綁一起，參加者可以從一艘船跳到另艘船，然而因為有些派對參加民眾過度飲酒、吸食娛樂大麻或是太多人擠在一區等因素，屢屢造成意外。

伊州自然資源廳發言人柏林斯基(Jayette Bolinski)表示，初步調查，該絞斷巴托其爾雙腿的船隻，為37呎的La Aqua Vida，該船是由一名有執照的船長駕駛，當時船上的錨機出現問題，船長正進行了調整，然而就在這艘船往後倒船時，撞到了巴托其爾與她使用的浮筏釀禍，該起意外還有另一名女子雙手遭割傷。

「圍船派對」的地點，是由美國海岸警衛隊管理，並由伊州自然資源廳的海軍部隊監控，芝警局海軍部隊指揮關門德茲(Tony Mendez)說，每年夏天「圍船派對」帶來非常多的船隻與乘客，尤其是周末更是人滿為患，然而目前卻沒有官方規定的最高容量限制，他也重申，飲酒或是吸食大麻後划船或開船都是違法行為。

才發生上述慘劇沒幾天，17日晚間在密西根湖的「圍船派對」區，又傳出有一名男子從派對船落水事件，芝消防局表示，他們在晚間7時接獲報案，稱有人從「圍船派對」的其中一艘船隻掉入水中消失蹤影，警消立即到現場協助尋找失蹤者。

午夜12時20分，消防局在西蒙洛斯路200號附近的湖面發現了落水男子，經送醫仍不治。

連續重大意外的發生，這些「圍船派對」的安全性，已經引起政府單位與民眾的高度關注，要求針對這類活動訂定更嚴格規範的呼聲也逐漸響起。

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