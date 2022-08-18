外食價格高漲 逾半芝城人省錢 減少上餐館

因應成本上升，Chipotle正計畫調漲價格。(Chipotle臉書截圖)

衝破40年新高的通膨，已對民眾外食次數帶來衝擊，由芝加哥 食品市場研究公司Datassential發布的最新調查指出，過去三個月間，57％的人因為通貨膨脹與價格上漲，都減少了上餐館的開支，而另項數據也提到，年收低於4.5萬且有孩子的家庭，減少最多外食開銷，此族群造訪餐廳次數比去年同期至少減了24次。

Datasesential的調查顯示，有56%的受訪者表示，他們過去三個月內到餐館坐下來用餐的頻率比以前減少，還有一半的受訪者說，他們縮減了到速食店購買食物的次數。

食品工業顧問公司NPD集團資深副總裁波塔拉丁(David Portalatin)說，家庭收入不到4.5萬且有孩子者，是外食次數減少最多的族群，在此同時，年收超過4萬5000元且沒有子女的消費者，到餐館吃飯的情形則僅微幅下降，大約比去年同期增加三次。

總部在芝加哥的麥當勞 財務長歐展(Kevin Ozan)在7月下旬的盈利報告中提到，該連鎖店留意到消費人次正在縮減，特別是低收入 區的消費者，傾向於選購特價商品，而越來越少購買正常價格的套餐。

旗下擁有Taco Bell、肯德基炸雞、Pizza Hut餐館連鎖的Yum！Brands的執行長吉布斯(David Gibbs)日前在年度營運報告中表示，明顯看到低收入顧客減少消費。

Chipotle連鎖店稱，雖然店內低收入顧客的確減少，但該餐館的高收入客戶反而增加，因此沒有太大影響，不過，Datassential集團經理白蘭度(Mark Brandau)對此表示，Chipotle正計畫調漲價格4％，以彌補玉米餅、勞動力等成本上升的支出，「一定會有一些顧客因為價格提高而不再前往消費」。

波塔拉丁說，調查顯示，快餐店的菜品售價平均增長了7％，食品公司與餐館東主都在為如何在提高售價與成本增加間取得平衡傷透腦筋。

在大芝加哥地區擁有10家速食連鎖Culver's的東主何利斯(Guy Hollis)說，當你漲價時，顧客就吃得越少，他說，今年至今，儘管通膨嚴重，但他不敢配合漲幅以免影響生意，何利斯表示，他旗下餐館價格調高了約5％到6％，店內漢堡原本6元或7元，現在僅漲了35分到40分。