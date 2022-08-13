山宛然布袋戲 8月17日起密西根公演與教學

山宛然布袋戲團將到密州公演。(密西根人文協會提供)

山宛然客家布袋戲團將在17日起在密西根州 底特律、安娜堡市推出多場操偶教學及公演，主辦這場免費活動的當地組織「密西根人文協會」，歡迎大家踴躍到場觀賞精彩的「孫悟空大鬧水晶宮」，還可以當場學習如何操縱布袋戲偶。

教學與演出時間、地點：17日下午5時30分，在底特律河濱公園 (Dequindre Cut Greenway Lafayette Entrance，Detroit, MI 48207)有操偶教學與體驗活動；20日中午12時與下午3時，各有一場「孫悟空大鬧水晶宮」公演，地點在底特律電影 劇院 (Detroit Film Theatre, 5200 Woodward Avenue，Detroit, MI 48202)；21日下午2時公演一場，3時推出操偶教學與體驗，地點在343 South Fifth Ave, Ann Arbor, MI 48104。

山宛然布袋戲團將到密州公演。(密西根人文協會提供)

山宛然客家布袋戲團由團長黃武山於2002年創設，他是國寶級傳統布袋戲大師李天祿第一代徒孫，還曾向客家山歌天后賴碧霞學唱，將客家人的特質、戲劇、音樂等，融入布袋戲角色中，結合客家語言、音樂、戲劇等元素也成為山宛然的特色。。

這次該團訪問密州，得到中華民國 文化部與駐紐約台北文化中心全力支持，當地主半的密西根人文協會並邀請底特律美術館、安娜堡市立圖書館總館、底特律河濱公園合辦，

詳情可查詢密西根人文協會臉書帳號：facebook.com/mitai.org。