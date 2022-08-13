我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

山宛然布袋戲 8月17日起密西根公演與教學

密西根州訊
山宛然布袋戲團將到密州公演。(密西根人文協會提供)
山宛然布袋戲團將到密州公演。(密西根人文協會提供)

山宛然客家布袋戲團將在17日起在密西根州底特律、安娜堡市推出多場操偶教學及公演，主辦這場免費活動的當地組織「密西根人文協會」，歡迎大家踴躍到場觀賞精彩的「孫悟空大鬧水晶宮」，還可以當場學習如何操縱布袋戲偶。

教學與演出時間、地點：17日下午5時30分，在底特律河濱公園 (Dequindre Cut Greenway Lafayette Entrance，Detroit, MI 48207)有操偶教學與體驗活動；20日中午12時與下午3時，各有一場「孫悟空大鬧水晶宮」公演，地點在底特律電影劇院 (Detroit Film Theatre, 5200 Woodward Avenue，Detroit, MI 48202)；21日下午2時公演一場，3時推出操偶教學與體驗，地點在343 South Fifth Ave, Ann Arbor, MI 48104。

山宛然布袋戲團將到密州公演。(密西根人文協會提供)
山宛然布袋戲團將到密州公演。(密西根人文協會提供)

山宛然客家布袋戲團由團長黃武山於2002年創設，他是國寶級傳統布袋戲大師李天祿第一代徒孫，還曾向客家山歌天后賴碧霞學唱，將客家人的特質、戲劇、音樂等，融入布袋戲角色中，結合客家語言、音樂、戲劇等元素也成為山宛然的特色。。

這次該團訪問密州，得到中華民國文化部與駐紐約台北文化中心全力支持，當地主半的密西根人文協會並邀請底特律美術館、安娜堡市立圖書館總館、底特律河濱公園合辦，

詳情可查詢密西根人文協會臉書帳號：facebook.com/mitai.org

中華民國 電影 密西根州

上一則

上海海事大學北美校友會夏季野餐 疫後首次聚會

下一則

疫情間哄抬口罩售價 「奶與蜜企業」被罰31萬

延伸閱讀

中西部4州攜手設密西根環湖充電站 長達1100哩

中西部4州攜手設密西根環湖充電站 長達1100哩
山宛然客家布袋戲巡演 驚艷加州

山宛然客家布袋戲巡演 驚艷加州
台灣布袋戲「西遊記：大鬧水晶宮」 德州6場演出

台灣布袋戲「西遊記：大鬧水晶宮」 德州6場演出
台灣山宛然客家布袋戲 8日洛杉磯上演「武松打虎」

台灣山宛然客家布袋戲 8日洛杉磯上演「武松打虎」
台灣山宛然客家布袋戲劇團全美巡演８日洛杉磯首場

台灣山宛然客家布袋戲劇團全美巡演８日洛杉磯首場
王心凌「浪姐3」祭殺手鐧逼哭自己 Jessica隊友遭淘汰

王心凌「浪姐3」祭殺手鐧逼哭自己 Jessica隊友遭淘汰

熱門新聞

提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

2022-08-10 02:05
密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判