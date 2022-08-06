開心、興奮 密州僑胞熱迎台灣貝比魯斯少棒隊

僑務顧問蔡國雄(前左一)與數十名僑胞到機場歡迎少棒隊，二排左一為黃祿軒，二排左二維張茂三。(記者吳淑梅/攝影)

台灣少棒代表隊一行29人在理事長黃祿軒和總教練張茂三的帶領下，參加「貝比魯斯棒球聯盟」世界少棒大賽。這是台灣代表隊70年來第一次參與這項國際最大的少棒組織。大批熱情的僑胞聚集在聖路易林白國際機場 歡迎小將們的到來。

美國貝比魯斯棒球聯盟(Babe Ruth Baseball League)是以「棒球之神」貝比魯斯Babe Ruth命名，和威廉波特世界少棒聯盟(LLB)、美國小馬聯盟(PONY)同列為三大棒球聯盟。

該聯盟即日起到14日在密蘇里的布蘭森市(Branson)舉行2022年貝比魯斯卡爾瑞普世界少棒錦標賽(2022 Babe Ruth League Cal Ripken Major /70 Word Series)。

黃祿軒感謝僑胞的熱情接待，還準備了許多家鄉味美食點心，他希望這群12、3歲的少棒球員能夠專心打球，開心遊玩，透過球賽傳遞愛，張茂三則希望球員們不要有壓力，從參與球賽擴展視野，讓國際看到台灣少棒球的高水準演出。

此次少棒隊成員是由全台七個縣市共15位選手所組成，其中14位是原住民 選手。台灣少棒隊在7月中已先在加拿大和舊金山灣與當地球隊進行了近十場友誼賽，他們以賽代訓，增強球技也贏得友誼。

中華民國 僑委會僑務顧問蔡國雄和台鄉會會長詹前昱緊急聯繫，很快號召了近40位僑胞、朋友，歡迎遠道而來的家鄉球隊。鄉親們還特別捐贈了豐富菜色的便當、波霸奶茶、麵包、蛋糕。沒料到球隊從達拉斯轉機到聖路易的班機，突然因暴風雨取消，打亂了安排好的接機活動，幸而鄉親們熱情不減，配合新班機時間立刻組隊出發到機場接機，鄉親們非常興奮看到來自家鄉的小球員，也預祝少棒隊旗開得勝。

比賽時間及進一步信息，可查詢官網：baberuthworldseries.org。