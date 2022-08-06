油價連跌7周 中西部加油 伊州仍是最貴

根據美國能源情報署(U.S. Energy Information Administration)報告指出，全美油價 已經連續第七周下降，跌到約每加侖4.04元，中西部地區從上個月開始，每加侖也一路下挫了69分，不過，伊州 仍是中西部地區油價最高的州，平均每加崙為4.56元，而芝城 每加侖油價大部分仍超過5元。

能源情報署紀錄顯示，中西部去年8月23日的每加侖平均油價在3元左右，而今年6月13日時，該區油價飆漲到4.97元；一年前中西部地區的平均汽油價格為每加侖3.05元，至今漲幅達32%。

能源署定義的中西部，包括伊利諾、印第安納、愛阿華、堪薩斯、肯塔基、密西根、明尼蘇達、密蘇里、內布拉斯加、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、南達科他、田納西以及威斯康辛等州。

汽油隨著供需變化而上上下下，然而伊州油價所以居高不下，與不會改變的高汽油稅率有很大關係，這也是造成伊州油價永遠高於鄰州的關鍵因素，以密蘇里州為例，該州平均油價就比伊州便宜了77分。

伊州州長普立茲克2019年上仍後，就把汽車燃油稅率從19分調高到38分，增幅高達兩倍，此舉也將該州汽油稅率推升到全美第二高，而在普立茲克上任前，伊州的汽油稅僅排在全美第十名。

此外，普立茲克還增加了一項「隨通膨調漲汽油稅」的措施，由於今年通膨明顯，因此伊州的燃油稅也因此提高到每加侖39.2分，一年後更將達到45.2分。

從汽油稅調高兩倍至今，伊州人因此累計多付了35億的稅金，平均每個伊州居民的荷包也增加了277元的開銷。