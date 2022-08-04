芝加哥暴力犯罪降 搶劫、偷竊、劫車反增

芝警局從年初開始，將警力著重在15個最危險社區執法。(芝警局臉書截圖)

芝加哥警察 局局長布朗(David Brown)2日表示，芝市整體暴力犯罪 已經有所下降，7月份謀殺案件計有67宗，比去年同期減少了38%，布朗還提到，該市兇殺與槍擊案已經連續第五個月大幅減少。

芝警局數據顯示，今年至今劫車案件有981宗，而被捕的嫌犯中青少年占比五成。兇殺案件比去年同期下降了16％，槍擊案則跌了約20％，不過，這兩個數字仍然比疫情錢的2019年高。

警方表示，最嚴重的暴力犯罪開始出現減少，始於警局調配了更多警力與其他資源給該市15個最危險的社區，布朗說，今年初起，警察人力持續縮減，「我們必須考慮將最重要的任務優先處理」。

不過，警力集中因應暴力犯罪同時，芝城其他包括搶劫、盜竊、劫車等案件卻顯著上升。

布朗說，「我們的青少年正在推升劫車案件的提高」，他表示，青少年法庭目前正在加強評估審理相關罪案，希望能夠藉著適當的懲處，有效遏止青少年犯案。

芝警局2日也向轄區包括華埠 的第九警分局等多個警區，發出劫車與搶劫警訊，警局指出，四名年齡15到25歲，身高約5呎8吋到10吋，體重約160到170磅的非裔嫌犯，陸續在上述警區內劫車，而網約車(經常是Uber)為其作案目標，搶到車子後，這群青少年就會開著劫到車輛繼續作案，包括持槍搶劫或劫走其他車輛，警方指出，這群團夥作案時間通常在晚間11時及早上8時，希望民眾提高警覺。

暴力犯罪減少但搶劫偷竊增加的趨勢，也顯現在華埠，根據九分局報告，華埠一帶7月25日至31日的治安事件共13宗，其中偷竊占了八件，持槍搶劫一宗，毆打案兩件，偷車兩宗。