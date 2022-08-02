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芝華埠夏令會人潮回歸 商圈生意旺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
嘉賓在開幕式中施放紙煙花。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓在開幕式中施放紙煙花。(特派員黃惠玲／攝影)

上百攤位吸引民眾佇足玩賞。 (特派員黃惠玲／攝影)
上百攤位吸引民眾佇足玩賞。 (特派員黃惠玲／攝影)
今年夏令會攤位參與踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
今年夏令會攤位參與踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
各種攤商林立。(特派員黃惠玲／攝影)
各種攤商林立。(特派員黃惠玲／攝影)
多肉植物攤。(特派員黃惠玲／攝影)
多肉植物攤。(特派員黃惠玲／攝影)

第43屆芝加哥華埠夏令會7月30日、31日在華埠熱鬧登場，上百個美食、手工藝品、民俗文化攤位及精彩演出節目，吸引大批民眾遊客湧入，也為華埠商圈帶來夏日消費高峰。

因為疫情停辦過2020年的夏令會，去年儘管照常舉辦，但當時在防疫考量下，僅容納了80個攤位，以確保每個攤商維持安全距離，今年疫情緩解，不論是參展商家、機構以及到訪人潮明顯回歸，兩天活動期間人流不斷，部分販售美食或贈送小禮品的攤位更是出現排隊人龍。

開幕醒獅表演。(特派員黃惠玲／攝影)
開幕醒獅表演。(特派員黃惠玲／攝影)

首日舉行開幕式時，包括冠名贊助商麥當勞速食餐館東主譚東尼，伊州華裔州眾議員馬靜儀、伊州財務長方仲華、11區區長李慧華、芝城華商會會長李建明、中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠、華商會華埠親善小姐廖穎妍等人，都到場共襄盛舉。

李建明致詞時表示，華埠的成長全靠社區居民、商家與各組織機構及政府通力合作，他期待每個單位與個人加強向心力，一起為中國城的未來打拼。馬靜儀及李慧華兩位華裔民意代表除了祝福活動圓滿成功，也不忘提醒公眾完成選民登記，只有集結選票力量才能真正爭取社區權益。

麥當勞免費冰沙分送。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞免費冰沙分送。(特派員黃惠玲／攝影)
兒童大型充氣玩具非常受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
兒童大型充氣玩具非常受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
伍式國術會演出。(特派員黃惠玲／攝影)
伍式國術會演出。(特派員黃惠玲／攝影)
第九警分局華裔警官蔡立仁(左)、潘妮(右)在活動中分享實用防範犯罪資訊。(特派員...
第九警分局華裔警官蔡立仁(左)、潘妮(右)在活動中分享實用防範犯罪資訊。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠博物館基金會。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠博物館基金會。(特派員黃惠玲／攝影)

活動期間芝城天氣炎熱，提供免費冰沙飲料的麥當勞餐車大排長龍，其他販售冰品的攤位也聚集了消費人潮。社區的不少服務機構也利用此機會推廣，包括了美亞健康協會、美洲華裔博物館、華埠更好團結聯盟、芝加哥中文學校、美中餐飲協會等，還有芝加哥第九警分局也設立了攤位，並由兩位華裔警官蔡立仁、潘妮(Penny Szeto)為大家提供防範犯罪等信息。

今年還舉辦了COPI魚丸大胃王比賽，比賽選出30秒內吃掉最多魚丸者頒贈300元獎金。今年最受歡迎的活動，非兒童大型氣墊遊樂場莫屬。夏令會的主舞台陸續由168健身隊、銀河舞蹈學校、伍家國術會等做精彩演出，吸引許多觀眾駐足。

華埠夏令會人氣旺。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠夏令會人氣旺。(特派員黃惠玲／攝影)

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