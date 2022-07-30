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Lollapolooza音樂節登場 芝衛生局籲勿用非法藥物

黃惠玲
Lollapolooza音樂會每年吸引大批年輕人朝聖。(特派員黃惠玲／攝影)
Lollapolooza音樂會每年吸引大批年輕人朝聖。(特派員黃惠玲／攝影)

為期四天的大型音樂節Lollapolooza已經在芝加哥展開，芝衛生局局長亞瓦迪說，由於多年來經常看到參加音樂節的年輕人，因為感到很自由而嘗試非法藥物，然而目前很多這類藥物都摻有很強的鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)，極有可能對健康造成風險，衛生局特別敦促遊客及樂迷們不要使用。

衛生局在音樂會場地的葛蘭特公園張貼了提醒勿濫用藥物的標示，不過，有些人表示，這些標示等於在「批准」或至少是公開承認Lollapolooza的參與者使用非法藥物。

亞瓦迪回應指出，衛生局的主要工作在於「致力消除健康風險」，這也意味著包括藥物過量在內的一些因素，都在該局的管轄範圍，衛生局表示，如果有需要的話，可以跟衛生局發郵件取得測試盒來檢測藥物是否含有芬太尼，也可以要求取得治療藥物過量的納洛酮(Narcan)。

她表示，如果在試劑上塗抹少量藥物後「變色」，那你就知道該藥物含有芬太尼不能服用或使用，至於一旦服藥過量出現停止呼吸現象時，可以使用納洛酮鼻子噴液，就可以立刻救命。

亞瓦迪提醒所有參加音樂節的人，務必「注意安全」，她說，每年這個活動都有年輕人被送進醫院。

亞瓦迪表示，假使不經常使用鴉片類藥物的年輕人，因為是朋友提供獲得樂趣的藥物而服用的話，往往就可能吃進了摻雜芬太尼的藥物，並可能導致失去寶貴生命。

檢測 芝加哥

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