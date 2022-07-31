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展現活力 信仰傳承 芝加哥佛光青年分團 正式授證成立

本報芝加哥訊
在監寺有恆法師的帶領下，團員們自製派皮。
在監寺有恆法師的帶領下，團員們自製派皮。

2022年國際佛光青年會議於7月16日線上與實體、全球同步盛大開幕，全球五大洲、28個國家地區近千位佛光青年雲端相聚，以「智慧與創新」為主題，結合聯合國永續發展目標分組，從科技、生死、信仰傳承等層面進行深入的討論。會議中，「芝加哥佛光青年分團」（YAD Chicago），正式授證成立；並為參加明年佛光青年大會於7月23日舉行蘋果派義賣活動。

國際佛光會世界佛光青年總團執行長慧傳法師於開幕時表示，青年團成立已邁入25年，星雲大師自1997年頒發23個青年分團證書，至今已有236個青年分團成立，並分布全世界各地。慧傳法師並強調說，青年分團的重要性，如同大樹樹根的深度與廣度，造就了樹的高度與枝葉繁茂的程度，亦如人間佛教照顧眾生的幅員越來越大，鼓勵青年加入幹部的行列，一同將創辦人星雲大師的理念推廣出去、信仰傳承，讓佛光普照三千界、法水長流五大洲。

佛光山住持心保和尚於主題演說中，勉勵青年們說，青年能夠與佛法相遇、與生活相應，非常不容易。期許在智慧的基礎上，創新而不偏離佛法，能讓更多人接受，落實於生活中、創造好因緣。本次主題「智慧創新」，不因創新而失去智慧理念，而是創造因緣。更強調因緣的重要性，因為很多事情都需要助緣才能成就的。「好因緣來自正知正念」，與人為善、打招呼就是創造好因緣的開始！希望透過青年會議，讓大家對佛法的體驗更加深刻，並活用在每個當下。

在各洲分別主持的小組討論，芝加哥青年分團團長Celine Wang年帶領其中一個分組討論，提議YAD3G的想法。 3G代表「三善」，也代表綠色行動。 將於每個月的第一個星期六，舉辦不同的活動，讓身邊的人事物環境都可以變得更美好，並計劃發展更多的專案，讓人人都能過上更環保的「綠色」生活！

芝加哥佛光青年分團，在過去的兩年籌備期間，舉辦了許多活動，如每月讀書會和特色活動系列Chillin’ with Chicago聯誼活動，其中包括趣味故事和手工藝日；參加北美與國際YAD的會議，協助國際佛光會芝加哥協會的各項活動，例如：雙親節和新春慶祝活動等。今年終於有因緣，在國際佛光青年會議中正式成立，並選出十多位優秀幹部；分團的正式成立，鼓舞團員們更有動力的舉辦和參與各種活動，並實踐人間佛教。

為籌備明年台灣之旅，芝加哥佛光青年分團成員們於7月23日製作蘋果派義賣。 從海報設計，銷售，製作，品管等，團員們的熱情參與，獲得了120多個訂單！當天一早，大家齊聚於佛堂，在監寺 有恆法師的帶領下，井然有序的開始工作，每人都穿戴口罩，圍裙和頭套，以確保產品的品質衛生與安全。在團員們快樂的合作，歡喜的笑聲中，一個個香噴噴的蘋果派，出爐啦！以愛心和歡樂，製成的蘋果派，香甜可口，大受歡迎。團結，快樂，興奮的芝加哥佛光青年分團，圓滿了第一次的蘋果派義賣活動！

佛光青年團（Buddha’s Light Young Adults Division），是一個世界性的團體組織，超越距離與時空，和世界接軌，以各式活動，從自身做起，讓世界變得更美好，進而滿足世界各地不同人的需求，誠致歡迎青年志願者們的加入 (人間社 李文怡 )。

大家分工合作，專注製作每一個蘋果派。
大家分工合作，專注製作每一個蘋果派。
芝加哥佛光青年分團十多位優秀幹部。
芝加哥佛光青年分團十多位優秀幹部。
為籌備明年台灣之旅，芝加哥佛光青年分團成員們於7月23日製作蘋果派義賣。
為籌備明年台灣之旅，芝加哥佛光青年分團成員們於7月23日製作蘋果派義賣。
以愛心和歡樂，製作的蘋果派，香甜可口。
以愛心和歡樂，製作的蘋果派，香甜可口。
從海報設計，銷售，製作，品管等，團員們的熱情參與，獲得了120多個訂單！
從海報設計，銷售，製作，品管等，團員們的熱情參與，獲得了120多個訂單！
北美洲和大洋洲共同主持小組討論。
北美洲和大洋洲共同主持小組討論。
「國際佛光青年會議」全球五大洲、28個國家地區近千位佛光青年雲端相聚。
「國際佛光青年會議」全球五大洲、28個國家地區近千位佛光青年雲端相聚。
國際佛光會世界佛光青年總團執行長慧傳法師於開幕強調青年分團的重要性。
國際佛光會世界佛光青年總團執行長慧傳法師於開幕強調青年分團的重要性。
佛光山住持心保和尚於主題演說中勉勵青年們。
佛光山住持心保和尚於主題演說中勉勵青年們。
團員們穿戴口罩，圍裙和頭套，切蘋果準備材料。
團員們穿戴口罩，圍裙和頭套，切蘋果準備材料。
會議中，「芝加哥佛光青年分團」（YAD Chicago），正式授證成立。
會議中，「芝加哥佛光青年分團」（YAD Chicago），正式授證成立。

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