展現活力 信仰傳承 芝加哥佛光青年分團 正式授證成立

在監寺有恆法師的帶領下，團員們自製派皮。

2022年國際佛光青年會議於7月16日線上與實體、全球同步盛大開幕，全球五大洲、28個國家地區近千位佛光青年雲端 相聚，以「智慧與創新」為主題，結合聯合國永續發展目標分組，從科技、生死、信仰傳承等層面進行深入的討論。會議中，「芝加哥 佛光青年分團」（YAD Chicago），正式授證成立；並為參加明年佛光青年大會於7月23日舉行蘋果 派義賣活動。

國際佛光會世界佛光青年總團執行長慧傳法師於開幕時表示，青年團成立已邁入25年，星雲大師自1997年頒發23個青年分團證書，至今已有236個青年分團成立，並分布全世界各地。慧傳法師並強調說，青年分團的重要性，如同大樹樹根的深度與廣度，造就了樹的高度與枝葉繁茂的程度，亦如人間佛教照顧眾生的幅員越來越大，鼓勵青年加入幹部的行列，一同將創辦人星雲大師的理念推廣出去、信仰傳承，讓佛光普照三千界、法水長流五大洲。

佛光山住持心保和尚於主題演說中，勉勵青年們說，青年能夠與佛法相遇、與生活相應，非常不容易。期許在智慧的基礎上，創新而不偏離佛法，能讓更多人接受，落實於生活中、創造好因緣。本次主題「智慧創新」，不因創新而失去智慧理念，而是創造因緣。更強調因緣的重要性，因為很多事情都需要助緣才能成就的。「好因緣來自正知正念」，與人為善、打招呼就是創造好因緣的開始！希望透過青年會議，讓大家對佛法的體驗更加深刻，並活用在每個當下。

在各洲分別主持的小組討論，芝加哥青年分團團長Celine Wang年帶領其中一個分組討論，提議YAD3G的想法。 3G代表「三善」，也代表綠色行動。 將於每個月的第一個星期六，舉辦不同的活動，讓身邊的人事物環境都可以變得更美好，並計劃發展更多的專案，讓人人都能過上更環保的「綠色」生活！

芝加哥佛光青年分團，在過去的兩年籌備期間，舉辦了許多活動，如每月讀書會和特色活動系列Chillin’ with Chicago聯誼活動，其中包括趣味故事和手工藝日；參加北美與國際YAD的會議，協助國際佛光會芝加哥協會的各項活動，例如：雙親節和新春慶祝活動等。今年終於有因緣，在國際佛光青年會議中正式成立，並選出十多位優秀幹部；分團的正式成立，鼓舞團員們更有動力的舉辦和參與各種活動，並實踐人間佛教。

為籌備明年台灣之旅，芝加哥佛光青年分團成員們於7月23日製作蘋果派義賣。 從海報設計，銷售，製作，品管等，團員們的熱情參與，獲得了120多個訂單！當天一早，大家齊聚於佛堂，在監寺 有恆法師的帶領下，井然有序的開始工作，每人都穿戴口罩，圍裙和頭套，以確保產品的品質衛生與安全。在團員們快樂的合作，歡喜的笑聲中，一個個香噴噴的蘋果派，出爐啦！以愛心和歡樂，製成的蘋果派，香甜可口，大受歡迎。團結，快樂，興奮的芝加哥佛光青年分團，圓滿了第一次的蘋果派義賣活動！

佛光青年團（Buddha’s Light Young Adults Division），是一個世界性的團體組織，超越距離與時空，和世界接軌，以各式活動，從自身做起，讓世界變得更美好，進而滿足世界各地不同人的需求，誠致歡迎青年志願者們的加入 (人間社 李文怡 )。