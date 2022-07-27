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伊州逾期駕照 有效期限再延長至12月1日

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州務卿辦公室宣布，逾期駕照的有效期將再度延至12月1日，讓民眾有更多時間去監理站更新。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州務卿辦公室宣布，逾期駕照的有效期將再度延至12月1日，讓民眾有更多時間去監理站更新。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州務卿懷特(Jesse White)辦公室宣布，所有駕駛執照與身分證、學習駕照的逾期日，將再延度延長到12月1日，以便讓民眾有更充裕的時間前往更換。

受到新冠疫情影響，州務卿辦公室之前已經把所有駕照有效期，延長到3月31日，然後又再度延長到7月31日，然而因為考慮到許多公眾仍然無法在期限內完成更新，所以決定再給大家多一點時間。

此外，該辦公室也將2021年12月1日到2022年12月1日間到期的「受限駕駛許可證」(Restricted Driving Permits, RDPs)的效期，將一律延到12月31日。不過，商業駕照(CDL)與商業學習許可證(CDL learner's permits)未包括在新的延長期限內。

懷特說，疫情期間，州務卿辦公室繼續以安全、負責任的方式為公眾服務，包括提供實體辦理各項業務，此外，由於許多民眾抱怨辦理駕照大排長龍，該辦公室推出在線預約，解決大批更換證照者湧入各監理站的問題。

從2020年疫情爆發後，伊州已經數度將駕照等證件的到期日一再延後。在此同時，伊州也擴大實施網路更新駕照、身分證的服務，凡符合資格者都會收到州務卿辦公室通知，如果想要知道自己是否符合網路更新資格，可電洽(217)785-1424。

不過，首次申請駕照、身分證或真實身分證的民眾，都必須到各地監理站實地辦理，此外，75歲及以上的民眾要更新上述証件的話，也必須依法到監理站辦理。

州務卿辦公室也提醒民眾，真實身分證(REAL ID)的實施日為明年5月3日，如果有需要而計畫更換為真實身分證者，或想了解其他多項業務可以網上申辦的項目，可查詢官網：ilsos.gov。

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