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猴痘病例破200 伊州長呼籲加快配送疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克21日發表聲明指出，由於芝加哥猴痘病例持續攀升，他呼籲聯邦政府加強對猴痘的應對，尤其應優先考慮向疫情嚴重地區加強發送疫苗，目前伊利諾州的猴痘感染人數已經達到208名，在全美各州排名第三高。

普立茲克說，聯邦之前分給伊州的4600劑猴痘，絕大多數都發給芝加哥了，因為芝市占該州病例的86%。普立茲克致信給聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)，希望他考慮優先向猴痘影響最嚴重的芝加哥增加派送疫苗。

普立茲克說，「我們知道，在面對疾病爆發時，迅速做出反應至關重要。」 尤其在過去幾年中的疫情，更了解到大家必須為公眾和衛生專業人員提供一切可能的工具來對抗猴痘傳播，「這就是我敦促聯邦政府採取進一步行動的原因。」

芝市21日的猴痘病例已經達到197個，包括芝市在內的伊州全州則有208例，隨著病例數的增加，芝加哥和全美其他地區的醫生和專家，越來越擔心傳播惡化。由於男男性行為的感染機率偏高，男同性戀者呼籲採取更積極的疫苗接種、檢測和信息共享。

普立茲克說，芝市現僅接收3300劑猴痘疫苗，另有1萬5440劑應該派發給芝城但至今未交付。

伊州衛生廳代理廳長圖卡爾斯(Amaal Tokars)說，雖然衛生機構已經盡力防治猴痘傳播，但感染人數仍舊持續上升，「預防此疾病的最佳方法就是迅速接種疫苗」，他呼籲聯邦政府能夠簡化發放流程，增加疫苗派送，以便讓高風險人群盡快接種。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，即使聯邦送達額外的1萬5000多劑疫苗，仍然不敷使用，「現在想要接種猴痘疫苗的人數，遠遠超過我們手上持有的疫苗數量」，目前該市優先替曾接觸過確診者的人，或有密切身體接觸或親密關係者接種疫苗，包括同性戀、雙性戀、有多個匿名伴侶者。

猴痘 疫苗 芝加哥

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