伊大2中國留學生 遭電話詐騙失金15萬元

伊大的國際學生眾多，該校每年都會在芝加哥歐海爾機場設立服務站迎接留學生抵達。(UIUC臉書)

伊利諾大學警察 局(University of Illinois Police department)表示，近來伊大發生兩起中國留學生 遭電話詐騙 的案例，兩名受害學生分別損失8萬9000元及六萬元，校警局呼籲國際學生提高警覺。

根據當地媒體WCIA報導，伊大校警12日公布了一件該校中國留學生受騙的案例，該名學生陳述她在6月19日時收到自稱來自中國領事館工作人員的電話，對方表示，由於其護照涉及一宗犯罪調查，因此必須支付15萬美元才能將他的名字從該事件名單移除，這名學生信以為真，隨即依照對方指示，先後匯了高達8萬9000元到加州、巴哈馬及香港銀行。

伊大警局提醒國際學生留意詐騙。(UIPD臉書)

受害學生直到父母發現帳戶突然減少一大筆錢起疑詢問，才警覺向警方報案。

伊大校警局指出，許多詐騙犯傾向於鎖定國際留學生為作案目標，因為許多初到異鄉的年輕學子，往往在語言、文化方面仍在適應，導致比其他本地生更容易上當。

繼上述案件後，另一名香檳伊大中國留學生19日也向伊大警局報案表示受騙損失六萬元，而這兩起受騙案件情形類似。

警方表示，該名學生在今年3月份收到第一通自稱為中國警察的電話，對方稱該學生涉及一樁刑事調查案件，要求她必須匯款才能將名字從犯罪紀錄中清除，這名女學生按照要求在3月、4月份匯出兩筆款項共六萬元。

警列詐騙手法呼籲留意

伊大警局針對這幾宗詐騙案，列出一些可能是詐騙模式的「危險信號」供學生參考：

●任何政府官員，包括警察、移民官、稅務人員等，都不會打電話給民眾索取金錢或要求繳付費用。

●詐騙者經常用「逮捕」或「驅逐出境」的說詞恐嚇受害者，然後要求轉帳，或支付禮卡、虛擬貨幣以「解除危機」。

●為了避免銀行起疑，詐騙者經常要求受害者分次到銀行領取小額現金，最終累積起來損失也不少。

●詐騙份子的來電，通常都會顯示合法機構的號碼，藉機混淆受害者視聽。

警局指出，如果來電出現上述任何警訊時，應立刻掛斷電話並報警，伊大警局有24小時報案電話(217)333-1216。