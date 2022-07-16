新稅惹議… 敵視企業 伊利諾州居中西部之冠

新的企業入駐，通常可為每個州創造新的工作機會及人口增長，然而伊利諾州智庫「伊州 政策」(Illinois Policy)一份分析報告指出，伊州州長普立茲克上任至今，已通過總額52.4億的24項稅收與費用上漲法案，其中針對企業的全新增稅累計高達6.5億。而根據稅收政策，伊州在中西部多州中，高居對企業最敵視州的排名冠軍。

由稅務基金會(The Tax Foundation)公布的各州商業稅情況排行榜顯示，從2017年到2022年間因稅務政策形成的商業環境中，伊州排名從26名掉到36名，而包括印第安納州、密西根州、密蘇里州、肯塔基州、威斯康辛州、愛阿華州以及伊州等中西部州，伊州也是唯一出現名次倒退的州。

針對企業徵收的新稅包括：

●公司特許權稅(Corporate franchise tax)：2019年普立茲克曾表示將取消這項徵稅，讓大約30萬家小企業得以減輕負擔，然而減稅政策才施行兩年，這項連鎖稅又悄悄恢復徵收。此稅並非僅針對坊間速食或其他連鎖企業，而是所有企業不管盈利能力的都得繳交此稅金。

●限定商家虧損金額及申報年限：根據稅法，假使公司在2020、2021年出現虧損，但2022年盈利時，可從2022年的利潤 中扣除前兩年的虧損，商家只要繳交上述扣減後的盈餘繳稅，這對遭遇疫情打擊的企業尤其重要，不過，普立茲克簽署了一項新法，規定企業必須將虧損分成三年申報，且每年最高只能報10萬，明顯影響企業招聘、加薪及發展。

●對美國公司在海外賺取的利潤雙重徵稅：聯邦稅制已經針對此做出改革，為避免企業遭雙重扣稅，因此允許支付給母公司的海外股息 100%扣除徵稅，然而普立茲克取消了對外國股息的稅收抵免，他主張假使這些獲利在海外能夠拿到更優惠的稅務待遇，就不會匯回伊州。

該報告稱，普立茲克的多項企業徵稅措施，都明顯減低了企業在伊州生存的可能性。