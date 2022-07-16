高明電器推出各種品牌油煙機年中大促銷 優惠活動進行中

高明電器推出各種品牌油煙機年中大促銷優惠活動進行中！

高明電器有限公司(K.C. ELECTRONICS INC.)經營/經銷或代理各種全新高品質名牌家用電器包括各種品牌爐頭、雪櫃，還有其它牌子的冰箱、洗衣/乾衣機，以及多個品牌的抽油煙機等，為廣大華人 客戶提供真誠耐心的銷售服務，專業安裝等一站式服務及最優惠價格，保證比各大家電零售門市更低，否則退還10%差價。全部新家電擁有一年或以上的上門保修，令您買得開心，用得安心，讓家人放心。

該公司近日推出各品牌油煙機年中大促銷優惠活動進行中（優惠至07/31/2022），方太油煙機瞬吸安靜，老闆油煙機巨幕攏吸，樂廚油煙機電熱自動清洗。總有一款適合你家廚房。歡迎有需要的客戶把握機會選購。高明電器專業安裝各類油煙機，掛墻機，島式機，穿櫥櫃，無櫥櫃，做灰板，走天花，外墻出，屋簷出，屋頂出，無論情況簡單復雜，都可以給您一個滿意的專業解決方案，將瞬間提升油煙機的抽吸效果，解決廚房烏煙瘴氣的煩惱！

此外，該公司還有更多的家用電器包括多功能電飯煲 、多功能電子壓力鍋和尚朋堂不銹鋼真空保溫烹調鍋，媽媽樂富士炒鍋/不沾鍋，高效能多用途電磁爐，甩脂瘦身腰帶，代理日本 富士、韓國 Titan等醫療級按摩椅，及腳底按摩器和豪華多功能全不銹鋼腸粉機等，最新潮KTV點歌機。該公司還提供專業安裝倉庫、餐館、商鋪、住宅等場所的遠程高清監控安全系統，圖象清晰穩定，並提供長期的售後技術支援。專業安裝及代理全美衛星和寬頻電視，安裝及維修大廈對講系統等。高明電器地址：2814 S.Wentworth Ave., Chicago, IL 60616，歡迎致電洽詢(312)225-3008，WeChat ID:kcelect2814,更多詳情請瀏覽綱頁：WWW.KCELECT.COM，或 E-mail：[email protected]，營業時間週一至週六9am-5pm。