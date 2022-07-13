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電動滑板車太方便 芝加哥風行 常1車難求

特派員黃惠玲／芝加哥報導
電動滑板車今夏在芝城正風行。( 特派員黃惠玲／攝影)
電動滑板車今夏在芝城正風行。( 特派員黃惠玲／攝影)

根據統計，去年芝城Divvy單車租用系統的電動自行車租用次數高達550萬次，創下新高紀錄，而電動滑板車租用公司陸續取得芝加哥交通局營運許可後，這種體積比自行車更小且不費力的交通工具正在芝城風行，預料將與電動單車一起成為最受歡迎的交通工具。

目前進駐芝城的電動滑板車公司包括Lime、Spin和Superpedestrian，還有由Lyft與芝加哥合作的單車租用Divvy系統，都推出了滑板車租用服務。而位於芝城西郊的一些公司企業與大樓，為了加強交通便利服務，更乾脆提供員工免費電動滑板車騎乘。

Lime和Spin的滑板車的收費標準包括一元解鎖費和每分鐘0.39元的騎行費；Superpedestrian的定價是一元的解鎖費和每分鐘騎乘費為0.35元；Divvy的解鎖費也是一元，而非會員每分鐘騎乘費是0.39元，如果是Divvy會員不用付解鎖費，只收每分鐘騎乘費0.25元。

不過，由於電動滑板車深受歡迎，因此想要體驗一下在市區街道馳行者，現在常常很難找到空置的滑板車，位於芝城西環區的幾家商業大樓與企業主，則乾脆在樓下放置了電動滑板車，提供有需要的員工免費使用。

其中已經提供免費滑板車的開發商Thor Equities公司執行副總裁Peter McEneaney說，如果有個午餐會議就在公司附近，想要不流汗且快速抵達目的地，最好的交通工具就是電動滑板車，而且這種交通工具不會塞車也很少污染，因此該公司在西環區所持有的大樓(800 W. Fulton Market)大廳，提供了免費滑板車給員工與大樓租戶免費使用。

他說，滑板車最高時速可達15哩，自從今年4月份推出此服務後，使用人數越來越多，因此該公司正考慮在其他城市持有的物業新增這項服務。

該大樓的租戶Stream Realty Partners資深副總達菲(Brian Duffy)說，他每周至少會使用滑板車好幾次，以往習慣叫優步車的達菲說，現在叫網約車常常要等到10分鐘，而電動滑板車跳上去就可以直接前往目的地，「太方便了」。

西環區另一棟大樓(320 N. Sangamon St.)的業主Guru Medasani說，該公司Ridy在多個城市都有物業，從2019年在西雅圖Pike Place Market發現當地提供電子單車的便利性後， Ridy開始在其開發的住宅區或商業樓安裝電動滑板車站及充電站，目前包括芝加哥在內，該公司已在全美11州的設立了這類服務。

芝城 芝加哥 網約車

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