谷歌可能購入芝市湯普森州府大樓

湯普森州府大樓由著名建築師Helmut Jahn設計。(特派員黃惠玲／攝影)

曾連續三年被列為「最瀕危的建築物」(most endangered buildings)的湯普森州府大樓(James R. Thompson Center)，可能將出現轉折點，最新消息顯示，科技鉅子谷歌 (Google)正在協商購入這座建築。

湯普森大樓由著名的後現代建築師Helmut Jahn設計，當時造價1億7200萬元，由於外牆的玻璃透光，裡面的冷氣系統不足來排熱。該建物從1985年啟用至今，因為年久失修，尤其大樓基礎設施面臨昂貴的維修費用，因此去留近來受到爭議，部分民代並積極推動將該樓出售。

根據CoStar指出，谷歌有意在這座17樓高的大樓設立辦公室，對此谷歌發表了郵件聲明，但對於是否購置該建築未予置評。該份聲明稱，芝加哥 是谷歌在中西部地區一個重要且不斷增長的中心，谷歌從原來在河北區只有兩名員工，到現在於西區富爾頓市場(Fulton Market)擁有兩棟建築及約2000位員工，而隨著谷歌在芝城 的發展，「我們將繼續探索機會，確保可以滿足當地谷歌員工的空間需求」。

不過，去年年底伊州州長普立茲克才宣布，將以7000萬元出售芝加哥市中心的州府大樓湯普森中心給房地產開發商The Prime Group。州長辦公室當時說，這項協商已經進入最後階段，成交後，州府計畫花費1億4800萬元，買回整修後約33%的空間作為州府職員辦公室。

州長辦公室表示，由於湯普森中心內部老舊，需要大裝修，因此賣掉後可以降低營運開銷。但賣出後州府仍要購買或租賃辦公室，因此計畫買回部分空間，可以在接下來的30年，每年為納稅人節省2000萬元，累計可省下8億元開銷。

整建後的湯普森中心有120萬平方呎，州府預計購買其中約42萬5000平方呎作為州府員工辦公室，以持續支援環區的經濟發展。

CoStar表示，尚不清楚The Prime Group是希望將大樓改造後賣給谷歌，還是會與谷歌一起合作重新設計辦公空間。

谷歌現於富爾頓市場的兩處辦公室點，分別位於1000 W. Fulton St.以及210 N. Carpenter St.，這家科技公司此前曾表示，計畫在包括芝加哥在內的全美多個城市增加數千名員工。