我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

谷歌可能購入芝市湯普森州府大樓

特派員黃惠玲／芝加哥報導
湯普森州府大樓由著名建築師Helmut Jahn設計。(特派員黃惠玲／攝影)
湯普森州府大樓由著名建築師Helmut Jahn設計。(特派員黃惠玲／攝影)

曾連續三年被列為「最瀕危的建築物」(most endangered buildings)的湯普森州府大樓(James R. Thompson Center)，可能將出現轉折點，最新消息顯示，科技鉅子谷歌(Google)正在協商購入這座建築。

湯普森大樓由著名的後現代建築師Helmut Jahn設計，當時造價1億7200萬元，由於外牆的玻璃透光，裡面的冷氣系統不足來排熱。該建物從1985年啟用至今，因為年久失修，尤其大樓基礎設施面臨昂貴的維修費用，因此去留近來受到爭議，部分民代並積極推動將該樓出售。

根據CoStar指出，谷歌有意在這座17樓高的大樓設立辦公室，對此谷歌發表了郵件聲明，但對於是否購置該建築未予置評。該份聲明稱，芝加哥是谷歌在中西部地區一個重要且不斷增長的中心，谷歌從原來在河北區只有兩名員工，到現在於西區富爾頓市場(Fulton Market)擁有兩棟建築及約2000位員工，而隨著谷歌在芝城的發展，「我們將繼續探索機會，確保可以滿足當地谷歌員工的空間需求」。

不過，去年年底伊州州長普立茲克才宣布，將以7000萬元出售芝加哥市中心的州府大樓湯普森中心給房地產開發商The Prime Group。州長辦公室當時說，這項協商已經進入最後階段，成交後，州府計畫花費1億4800萬元，買回整修後約33%的空間作為州府職員辦公室。

州長辦公室表示，由於湯普森中心內部老舊，需要大裝修，因此賣掉後可以降低營運開銷。但賣出後州府仍要購買或租賃辦公室，因此計畫買回部分空間，可以在接下來的30年，每年為納稅人節省2000萬元，累計可省下8億元開銷。

整建後的湯普森中心有120萬平方呎，州府預計購買其中約42萬5000平方呎作為州府員工辦公室，以持續支援環區的經濟發展。

CoStar表示，尚不清楚The Prime Group是希望將大樓改造後賣給谷歌，還是會與谷歌一起合作重新設計辦公空間。

谷歌現於富爾頓市場的兩處辦公室點，分別位於1000 W. Fulton St.以及210 N. Carpenter St.，這家科技公司此前曾表示，計畫在包括芝加哥在內的全美多個城市增加數千名員工。

谷歌 芝加哥 芝城

上一則

醫療醫保申請 萬全保險呼籲及早規畫

下一則

新州20歲滅門弒親兇嫌 判囚150年

延伸閱讀

NBA／湯普森盼永遠合作 柯爾：他曾低潮痛哭 這讓冠軍更甜

NBA／湯普森盼永遠合作 柯爾：他曾低潮痛哭 這讓冠軍更甜
NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前的脆弱

NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前的脆弱
NBA／「浪花兄弟」慢熟 湯普森爆同隊3年 才跟柯瑞變好友

NBA／「浪花兄弟」慢熟 湯普森爆同隊3年 才跟柯瑞變好友
封王遊行 勇士超嗨 湯普森弄掉冠軍戒 小裴頓打赤膊

封王遊行 勇士超嗨 湯普森弄掉冠軍戒 小裴頓打赤膊
NBA／重傷復出首年勇士即奪冠 湯普森：不可思議

NBA／重傷復出首年勇士即奪冠 湯普森：不可思議
NBA／效法喬丹、禪師師徒情誼 湯普森：只願為柯爾打球

NBA／效法喬丹、禪師師徒情誼 湯普森：只願為柯爾打球

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
涉嫌賣淫的Rose Shengmei Colton疑為亞裔。（ABC）

警查賣淫 7歲女童處境堪憂

2022-07-02 02:00
芝加哥前11區區長唐信因逃稅及對監管機關說謊被判處4個月徒刑。( 本報檔案照片)

芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

2022-07-06 14:51

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作