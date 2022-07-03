慧傳法師佛學講座 莫愁前路多艱困 『奮起飛揚在人間』

星雲大師全集365冊種類豐富 包羅萬象 一應俱全.jpg

2022年北美雲來集講壇，禮請佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師為6月26日第4場次的專題演說主講人，講題「奮起飛揚在人間」。慧傳法師分享，如何將星雲大師的新春賀詞結合實務，集結成冊；同時引喻溫馨故事，深入淺出闡述大師內心底層的智慧與慈悲，剖析人間佛教的本質，激發菩提心，傳授淬鍊的修行。當日約600位信眾透過YouTube 與Zoom在雲端 與法相會，聽聞妙法，獲得法喜。

星雲大師自1996年書寫第一張新春墨寶，至今27年不曾間斷，慧傳法師從2006年起，以大師每年的新春墨寶為講題，共累計12年的演講稿，於2020年再經一年編輯整訂，歷經13年，因緣成熟，輯成《奮起飛揚在人間》一書問世。

慧傳法師感受大師寫墨寶的辛勞，體悟大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」，心繫衆生的大慈悲；並以「莫愁前路多艱困，奮起飛揚在人間」勉勵自己做上等出家人；他以「自飲曹溪一滴水，能做萬世道糧種」的禪門公案，鼓勵大眾散播菩提種子，辛勤耕耘，開啟般若智慧及慈悲，更能夠「處世無畏」「身心自在」，將信仰傳承。

芝加哥 協會會長周邁平分享心得表示，「奮起飛揚在人間」一書，充分表達星雲大師墨寶的深層義理，如「生耕致富」的「生」，充滿生命力，生機，活力。「巧智慧心」，不是只有世智辨聰的巧智，必須要有明白自己，認識世界，洞察一切，預知未來，不離自性，常生智慧的慧心。講座中更明確闡述，「人間佛教是做出來的，不是講出來的」. 我等學佛，不能流於空談，必須實踐行佛，才能有所體悟！更要有「千錘百鍊出深山，烈火焚燒莫等閒；粉身碎骨都無怨，留得清白在人間」為大家眾服務的願心！

督導黃于紋表示，面對艱困時，要勇敢闖入身心不自在的困境，把自己放在大冶洪爐裡錘鍊，如大師的大無畏精神，讓智慧，耐力和慈悲提升。佛光山宗風是集體創作，制度領導，僧信二衆，在面對難關時，依就奮起飛掦在人間！芝加哥佛光人，在輔導永嘉法師及周邁平會長的鼓勵推動下，紛紛上線觀賞聆聽，透過法義的薰陶、引導，期待大家都能活出自己身心真正的「自在」( 人間社李性銘供稿 ) 。