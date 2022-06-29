芝又見聚眾滋事 爬車頂跳舞、砸警車車窗

大批青少年28日凌晨聚集紅線貝爾蒙特車站附近，警方出動許多警員到場維持秩序。(youtube截圖)

隨著芝城進入夏季高溫，戶外集會日益增多，芝加哥 警局27日表示，大批青少年聚集並衍生暴力紛亂機率也明顯提高，芝市湖景區(Lakeview)27、28日連續兩天凌晨發生聚眾滋事案件，其中數十名涉案者，無視警方制止，跳上警車與公車車頂跳舞，並有人砸碎一部停在捷運紅線站不遠的警車擋風玻璃。

芝警局表示，26日芝加哥驕傲大遊行 (Pride Parade)結束後的傍晚，湖景區湧入大批群眾，最終釀成三人中槍、四人遭刺傷。

根據警方公布的信息，27日凌晨1時30分，有人持槍在北克拉克街3100號附近開槍，造成三人中槍送醫，其中一人傷勢嚴重；在此之前約兩小時，有一名婦女在西貝爾蒙特大道(W. Belmont Ave.)因與他人口角，憤而持刀刺傷在場的其他三人；距離該名婦女行兇處不遠，還有一名警察 在逮捕違規份子時被打傷送醫。

27日清晨5時30分，一名男子在西貝爾蒙特大道900號附近，被一名女子刺傷腹部。

28日凌晨大批群眾聚集在貝爾蒙特紅線捷運站附近，警察據報後到場執行勸導驅離，部分群眾因此向警方爭吵，最終群眾失控，開始在街上進行破壞，目擊居民說，多人爬上停在路邊的公車車頂及附近車輛跳舞，還有人打破警車玻璃。

芝警局局長布朗表示，為了確保「驕傲遊行」安全，警方增派大批警力到場維護秩序，但仍難防範少數民眾不守法行為。

他說，與去年1到6月相比，芝市的槍擊案減少了17%，兇殺降低了10%，整體治安有所改善，他也呼籲所有家長留意芝加哥已經提早了青少年宵禁時間，「以往是晚間11時，現在是晚間10時就不准青少年街頭流連」。