伊州人口流失20年 稅收大減250億

伊利諾州 首富宣布要從芝加哥搬走的消息傳出，又再次彰顯了過去幾年伊州 人口不斷流失，導致該州所得稅以及銷售稅的收入持續縮水的問題，根據非營利組織Wirepoints統計國稅局 的數據，過去20年來，伊州因為人口減少，至少因此短收高達250億的所得稅與銷售稅，而僅2020年一年，該州這兩類稅收金額就降低了40億元。

Wirepoints報告指出，根據國稅局數據列出的伊州因移民使納稅人減少造成的損失，2000年以來到2020年間，該州的調整後總收入(AGI)累計減少了5350億元，這也意味著伊州政府已無法向這筆龐大收入徵稅。該報告稱，損失5000多億徵稅，不但使該州的稅入金額短少了250億，同時更象徵企業與經濟活動的減少。

以2000年為例，伊州當年遷出的居民人數為23.7萬，相對該州的AGI損失達66億元，同期遷入伊州的人口有17.5萬，帶入的AGI有46億元，換算下來，當年伊州的可徵稅的AGI足足減少了20億。

然而令人憂心的是不僅2000年人口縮水，接下來一直到2020年，伊州人口持續下降。到2020年為止，伊州平均每年淨收入的損失為32億元，2020年一年間，伊州的AGI減少金額更升高到65億元，該收入減少，意味著伊州所能課徵的所得稅也每況愈下。

在銷售稅方面情況也不樂觀，由於AGI金額大減，也讓銷售稅收入跟著下降，以2019年為例，該年度伊州共短收了580億元的AGI，此數目導致伊州在同年度短收了22億的所得稅，以及12億的銷售稅(包括汽油稅、執照費等)。